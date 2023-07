Deutscher Sales-Mitarbeiter von Morgan Stanley jetzt bei einer französischen Bank

Man kann fünf Jahre lang bei einem Arbeitgeber bleiben und auf eine Beförderung hoffen. Oder aber man sagt sich „Ich schmeiß hin!“ – und geht zu einem französischen Konkurrenten am anderen Ende der Stadt. Letzteres scheint bei Heinz Wenzel der Fall zu sein.

Wenzel war 2017 zu Morgan Stanley gekommen und dort fast sechs Jahre lang tätig. Nun verlässt er die Bank als VP, wo er zuletzt im Fixed Income/Rates Sales Team angesiedelt war – und geht zur französischen Boutique Natixis. Er wird bei Natixis als Executive Director tätig sein, was der Grund für den Wechsel sein könnte. Für Morgan Stanley hat er von Frankfurt aus gearbeitet und wird von dort aus vermutlich auch für Natixis tätig sein.

Morgan Stanley hat sich zuletzt immer mehr zur Drehtür entwickelt: Es ist ein relativ umfangreicher Stellenabbau im Gange (3.000 Leute). Und dennoch ist in den letzten Monaten auch Personal neu eingestellt worden, etwa eine Top-Salesfrau von Goldman Sachs.

Klicke hier, um ein Profil auf eFinancialCareers anzulegen. Werde gefunden von Recruitern, die Jobs besetzten, in denen jede und jeder willkommen ist.

Have a confidential story, tip, or comment you’d like to share? Contact: +44 7537 182250 (SMS, Whatsapp or voicemail). Telegram: @SarahButcher. Click here to fill in our anonymous form, or email editortips@efinancialcareers.com. Signal also available.

Bear with us if you leave a comment at the bottom of this article: all our comments are moderated by human beings. Sometimes these humans might be asleep, or away from their desks, so it may take a while for your comment to appear. Eventually it will – unless it’s offensive or libelous (in which case it won’t.)