Ich habe meinen Banken-Job verloren und werde von Recruitern jetzt für einen Minderleister gehalten

Ich habe meine Stelle als Analyst bei einer europäischen Top-Bank verloren und brauche Tipps für die Jobsuche.

Ich habe in meinem Team zu den besten gehört und habe immer hervorragende Beurteilungen erhalten. Ich bin nicht wegen meiner persönlichen Leistung entlassen worden, sondern aufgrund von unternehmensweiten Kürzungen, unter die mein Geschäftsbereich gefallen war, weil dort die Ergebnisse nicht gestimmt haben. Mit mir sind auch andere Analysten und Senior Banker gekündigt worden.

Dennoch sind Recruiter der Meinung, ich sei entlassen worden, weil ich zu wenig Leistung gezeigt hätte. Ich werde nur selten zu Vorstellungsgesprächen eingeladen – und wenn, dann drehen sich die Fragen immer um dieses Thema, und zwar obwohl mir mein voriger Arbeitgeber bei der Kündigung versichert hatte, dass meine Leistung gut war.

Was glaubt ihr, sollte ich tun? Wegen allem, was passiert ist, bin ich psychisch sehr angeschlagen und auch darauf angewiesen, bald eine neue Stelle zu finden, um meine Ausgaben decken zu können. Wenn ihr Tipps habt, schreibt sie gern in die Kommentare.

James Barron ist ein Pseudonym

