38-jähriger M&A-Banker erfährt, dass sein biologisches Alter 45 ist

Das Investmentbanking lässt dich schneller altern. Wie Alexandra Michel, früher als Associate bei Goldman Sachs und jetzt Forscherin, vor mehr als zehn Jahren in einer Studie herausfand, dauert eine Karriere im Banking durchschnittlich nur sieben Jahre, aber in dieser Zeit durchlaufen die Betroffenen eine brutale Phase von Überarbeitung, die zu Haarausfall, Gewichtszunahme und körperlichem und geistigem Verfall führen kann. Diejenigen, die durchhalten, lernen auf die harte Tour, ihre Kräfte einzuteilen.

Einer von ihnen ist Navin Wadhwani, bei J.P. Morgan Head of Investment Banking in Indien. Vor 14 Jahren war der heute 52-jährige Banker 38, Managing Director bei Rothschild und arbeitete an einem zermürbenden Deal, der sich über Monate hinzog. Bei einer Routineuntersuchung teilte sein Arzt ihm mit, dass er den Körper eines 45-Jährigen habe, weil die Kunden ihren Tribut forderten.

Das sei „ein Wendepunkt“ gewesen, sagte Wadhwani gegenüber Bloomberg. Er war nicht fit, konnte nicht mehr als 4 km am Stück joggen – und beschloss, sich ein unerbittliches Trainingsprogramm aufzuerlegen, inklusive Laufen, Walken, Schwimmen und Iron-Man-Triathlons, von denen er inzwischen fünf absolviert hat.

In einem Facebook-Post hatte Wadhwani 2017 seinen Trainingsplan beschrieben. Dazu gehörte, „jeden Sonntag um 3.45 Uhr aufzustehen und in den letzten 16 Wochen vor dem Wettkampf um 4.30 Uhr zum Training zu gehen“. Wadhwani schrieb, dass er „dieses umfangreiche Training trotz eines vollen Terminkalenders bewältigen konnte“ und dass er „während dieser Zeit keinen einzigen Tag Urlaub“ genommen habe.

Für ein langes und gesundes Leben klingt das nicht gerade zuträglich, aber Wadhwani glaubt, dass es auch Vorteile hat. Er erklärt, dass man allein durch das stundenlange Training „geduldiger, ruhiger und bescheidener“ wird und dass einem während man „schwimmt, Rad fährt oder läuft“ einfällt, wie man mit familiären Problemen umgehen kann – obwohl man die eigene Familie vermutlich kaum sieht, weil man ständig entweder arbeitet oder trainiert.

14 Jahre später bezeichnet Bloomberg Wadhwani als „fit und gelassen“. Er scheint immer noch an Iron Men-Wettkämpfen teilzunehmen, obwohl er nicht der Schnellste ist. Aber es geht nicht ums Gewinnen, sondern ums Dabeisein – und um einen Ausgleich in einem Job, in dem man die meiste Zeit im Sitzen, beim Essen gehen mit Kunden oder in Flugzeugen verbringt.

Klicke hier, um ein Profil auf eFinancialCareers anzulegen. Werde gefunden von Recruitern, die Jobs besetzten, in denen jede und jeder willkommen ist.

Have a confidential story, tip, or comment you’d like to share? Contact: +44 7537 182250 (SMS, Whatsapp or voicemail). Telegram: @SarahButcher. Click here to fill in our anonymous form, or email editortips@efinancialcareers.com. Signal also available.

Bear with us if you leave a comment at the bottom of this article: all our comments are moderated by human beings. Sometimes these humans might be asleep, or away from their desks, so it may take a while for your comment to appear. Eventually it will – unless it’s offensive or libelous (in which case it won’t.)