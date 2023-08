So kriegst du auch ohne Hochschulabschluss einen Quantjob in der Finanzbranche

Man könnte meinen, dass der Einstieg ins quantitative Finanzwesen steinig ist – und größtenteils ist das auch so. Ohne Hochschulabschluss bei einem Hedgefonds anzufangen, ist kaum möglich. Das bedeutet aber nicht, dass die Anforderungen für jede Stelle gleich sind – und es gibt eine Geheimwaffe, die dich enorm weiterbringt, egal ob mit Uni-Abschluss oder ohne.

Was die Geheimwaffe ist? Open-source Contributions. Etwas, worüber viele angehenden Quants wahrscheinlich schon nachgedacht haben, denn: Open Source unterscheidet sich aus einer Reihe von Gründen von anderen Side-Gigs wie Programmierwettbewerben.

Jose Pedro Magalhaes, Global Head of the Core Strats, Modelling and Analytics Group bei Standard Chartered, sagt: „Ein Hochschulabschluss ist keine Voraussetzung und verschafft einem nicht zwingend sofort einen Job.“ Der Grund dafür sei, dass „das Wissen vielleicht eher theoretisch und wenig praktisch ist“. Open-Source-Programmierung hingegen sei von Natur aus sehr praxisgetrieben.

Das heißt aber nicht, dass theoretisches Wissen schlecht ist. „Wir haben Leute eingestellt, die als Professoren in der Forschung unterwegs waren“, sagt Magalhaes, „und genauso haben wir Leute eingestellt, die überhaupt keinen Abschluss hatten.“ Als Beispiel nennt er einen Studenten, der „ein Bachelor-Studium begonnen und dann abgebrochen hat, weil ihm die Kurse nicht gefallen“ hätten. Er hatte allerdings eine hohe Eigenmotivation und besaß arbeitsmarkt-relevante Fähigkeiten und konnte das durch seine Open-Source-Arbeit belegen. Es gehe nicht um „Open-Source“ oder Uni. Vielmehr, so Magalhaes, sei es so, dass sowohl die Qualifikation als auch Open-Source-Beiträge „bei der Beurteilung eines Bewerbers helfen“ würden. Beides habe seine Vorteile. Wer an einer Uni studiert hat, sei beispielsweise an strukturierte Arbeitsmethoden gewöhnt, während Open-source-Contributors vielleicht eher gewohnt sind, zu unüblichen Zeiten zu arbeiten.

