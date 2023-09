Goldman-Sachs-Partner verlieren still und leise eine ihrer Vergünstigungen

Wenn du Partner bei Goldman Sachs bist, hast du genug Geld. Wenn du Managing Director und zusätzlich Partner bist, bekommst du ein Gehalt von 950.000 Dollar, dazu Boni und die Möglichkeit, mit Goldman Sachs selbst in die Private-Equity-Fonds, Hedgefonds und andere Anlageinstrumente der Firma zu investieren. Im Jahr 2022 verdiente der CEO von Goldman Sachs, David Solomon, mit diesen Investitionen 15,5 Mio. Dollar.

Unter diesen Umständen könnte man annehmen, dass ehemalige Partner bei Goldman Sachs durchaus in der Lage sind, nach ihrem Ausscheiden aus dem Unternehmen für sich zu sorgen. Und dennoch hat das Unternehmen sein Partner auch lange, lange nach deren Ausscheiden weiterbezahlt: Wenn Goldman-Sachs-Partner sich nach mehr als acht Dienstjahren zur Ruhe setzten, übernahm das Unternehmen auf unbestimmte Zeit 75 Prozent der Krankenversicherungskosten für sie und ihre Angehörigen.

Diese Benefits sind im Zuge der Sparmaßnahmen bei Goldman Sachs jetzt gekürzt worden. Seit diesem Jahr bekommen Partner bei Goldman Sachs nach ihrem Ausscheiden keine Zuschüsse mehr für die Krankenversicherung. Gleiches gilt für Angehörige – und zwar unabhängig davon, wie lange die einstigen Partner im Unternehmen gewesen sind.

Die Änderung dieser Maßnahme ist versteckt im Proxy Statement, das Goldman Sachs zur Jahreshauptversammlung im April veröffentlicht hat und bislang unbemerkt geblieben. Alle künftigen Partner-MDs müssen nach ihrem Ausscheiden „ihre Krankenversicherung zu 100 Prozent“ selbst bezahlen.

Für die einzelnen Partner dürfte das kaum ein Problem darstellen, und dennoch symbolisiert der Schritt einen neuen Ansatz: Goldman Sachs ist nicht mehr der paternalistische Arbeitgeber, der er einmal war. Vielleicht deutet der Schritt auch darauf hin, dass das Unternehmen aktuelle Partner ausschließen möchte, bevor diese ihre acht Jahre Betriebszugehörigkeit erreichen und die Firma entsprechend verpflichtet ist, deren Krankenversicherung auf unbestimmte Zeit zu bezahlen.

