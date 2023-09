„Ich bin Associate bei Goldman Sachs. Ich will nicht im Büro arbeiten“

Ich bin Associate im Investmentbanking bei Goldman Sachs und ich bin kein großer Fan davon, fünf Tage pro Woche ins Büro zu kommen.

Ich kann verstehen, dass es als Analyst hilfreich ist, jeden Tag im Büro zu sein, aber sobald du Associate oder darüber bist, macht das viel weniger Sinn. Auf diesen Ebenen braucht man mehr Flexibilität.

Als Associate oder VP im Banking musst du rund um die Uhr erreichbar sein und hast ein enormes Arbeitspensum.

Wenn ich aufwache, habe ich 50 bis 100 E-Mails zu bearbeiten . Manchmal bleibe ich zu Hause hängen, weil es so viel Dringendes zu erledigen gibt. Vor 14 Uhr bleibt kaum Zeit zum Durchatmen. Wenn wir fünf Tage in der Woche im Büro sein müssen, dann kann diese Arbeit nicht bewältigt werden, denn: Ins Büro zu fahren und um 10 Uhr morgens dort zu sein, kostet Zeit und ist daher mit Opportunitätskosten verbunden. Manches wird dann Priorität haben und anderes fällt unter den Tisch.

Führungskräfte sagen jetzt vielleicht, dass vor der Pandemie auch immer vor Ort im Büro gearbeitet wurde, aber die Teams werden jetzt viel schlanker geführt und es gibt wieder mehr Deals. Wenn du an einem laufenden Deal arbeitest, bist du bis 2 Uhr morgens am Arbeiten und hast dann ab 8 Uhr die nächsten Calls. Und da sollen wir trotzdem ins Büro kommen?

Gleichzeitig besteht die Realität dieses Jobs darin, dass wir größtenteils an grenzüberschreitenden Deals arbeiten. Unsere Teams sind über den ganzen Globus verstreut. Auch wenn ich im Büro bin, führe ich die meiste Zeit Video-Calls.

Euan Francis ist ein Pseudonym

Klicke hier, um ein Profil auf eFinancialCareers anzulegen. Werde gefunden von Recruitern, die Jobs besetzten, in denen jede und jeder willkommen ist.

Have a confidential story, tip, or comment you’d like to share? Contact: +44 7537 182250 (SMS, Whatsapp or voicemail). Telegram: @SarahButcher. Click here to fill in our anonymous form, or email editortips@efinancialcareers.com. Signal also available.

Bear with us if you leave a comment at the bottom of this article: all our comments are moderated by human beings. Sometimes these humans might be asleep, or away from their desks, so it may take a while for your comment to appear. Eventually it will – unless it’s offensive or libelous (in which case it won’t.)