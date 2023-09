„Höchstdekorierter Mathe-Olympiaden-Teilnehmer aller Zeiten“ hat bei Citadel gearbeitet

Du willst zu einem Hedgefonds? Dann musst du im Bereich Mathe oder Technik zu den besten Nachwuchstalenten der Welt gehören. Oder aber, wie im Fall von Zhuo Qun Song, buchstäblich „der Beste“ sein, denn Song gilt als der höchstdekorierte Mathematik-Olympiaden-Teilnehmer aller Zeiten. Daher überrascht es nicht, dass die Finanzbranche ihn sich gekrallt hat.

Seine Praktika hatte Song beim Citadel-Konkurrenten Jane Street gemacht, einem elektronischen Trader auf der Buy-Side. Das Unternehmen ist dafür bekannt, dass dort die höchstbezahlten Praktikant:innen der gesamten Finanzbranche arbeiten und Song wurde gleich zweimal angenommen und hat beide Praktika im Trading-Team in New York verbracht. Jane Street ist berüchtigt dafür, dass Praktikumsplätze kaum zu kriegen sind, insbesondere, wenn man nicht schon Praktika vorweisen kann.

Nach dem Studium warb Citadel Song an und holte ihn als Quant Researcher nach Chicago, wo er zwei Jahre lang tätig war. Wer nun Angst hat, bei der Jobsuche mit Song konkurrieren zu müssen, kann vorerst beruhigt sein. Song ist 2022 bei Citadel gegangen, um einen Doktortitel in Mathematik zu machen, den er bis 2028 abschließen will.

