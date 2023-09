Barclays in Paris wirbt Electronic-Trading-Mitarbeiter von HSBC in Düsseldorf ab

Wenn man bei einer britischen Bank in Deutschland arbeitet, dann liegt es vielleicht nahe, zu einer britischen Bank in Frankreich zu gehen. Vor allem wenn man Trader ist.

Ein Trader wie beispielsweise Felix Lorenz. Lorenz hat knapp sechs Jahre bei HSBC in Düsseldorf verbracht, erst als Werkstudent und zuletzt als Head of Electronic Trading für Kontinentaleuropa. Seit Anfang letzten Monats ist er Electronic Sales Trader bei Barclays in Paris.

Bereits im Juni hatte Barclays den Aktien-Trader Edouard Laharrague ins Pariser Büro geholt. Laharrague war zuvor bei BMO Capital Markets, der Investmentbanking-Tochter der kanadischen Bank of Montreal.

Dass Lorenz lieber nach Paris geht als in Deutschland zu bleiben, ist nicht wirklich überraschend. Die französische Hauptstadt ist in Kontinentaleuropa für Trader (wahrscheinlich) die Nummer eins und eine Reihe an Unternehmen, darunter Morgan Stanley und große Hedgefonds, haben ihre Präsenz in der Stadt ausgebaut. Außerdem sind die Gehälter deutlich besser (Deutschlands Top-Finanzweltleute bekommen sogar noch weniger als ihre Counterparts in Italiens und Spaniens) und man kann in Frankreich weniger leicht entlassen werden. Und: Selbst in einem weltwirtschaftlich recht miserablen Jahr haben Banker und Trader in Paris Ende 2022 höhere Boni erwartet.

Bloomberg berichtet, dass Barclays das Team in Paris bis 2025/2026 rund 200 Stellen schaffen will und die Präsenz in der Stadt damit nahezu verdoppeln würde. Zudem soll es bei Barclays Überlegungen geben, den gesamten europäischen Hauptsitz nach Paris zu verlagern, unter anderem wegen des riesigen neuen Gebäudes in der Avenue Hoche, das Ende des Jahres bezogen wird.

