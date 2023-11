Wenn die Boni nicht mehr gedeckelt sind, ist die Deutsche Bank weiterhin attraktiv

Wenn du Senior Banker in London bist und dich daran gewöhnt hast, ein höheres Fixgehalt und einen kleineren Bonus zu bekommen, dann gibt es schlechte Nachrichten für dich. Die britische Aufsichtsbehörde Prudential hat angekündigt, die Obergrenze für Boni aufzuheben. Das bedeutet, dass die Fixgehälter bei den Londoner Banken sinken und die Boni steigen dürften. Es sei denn, du arbeitest bei einer Bank, die von der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) reguliert wird – in diesem Fall bleibt alles beim Alten.

Das Londoner Büro der Deutschen Bank wird von der Aufhebung der Bonus-Deckelung wahrscheinlich nicht betroffen sein. Sie gehört zur Deutschen Bank AG und wird entsprechend von der EZB und der deutschen Aufsichtsbehörde BaFin beaufsichtigt. Insider bei der Bank in London sagen, dass sie hoffen, dass ihre Fixgehälter gleich bleiben, auch wenn andere Banken die Vergütung in Richtung variabler Vergütung umstellen.

Die Deutsche Bank wollte sich zu diesem Thema nicht äußern. Peter Snowden, Senior Consultant im Regulierungsteam der Anwaltskanzlei Norton Rose Fulbright, sagt allerdings, dass Banken, die im Ausland registriert sind, in der Regel unter die Zuständigkeit der dortigen Aufsichtsbehörde fallen. Adrian Crawford, Fachanwalt für Arbeitsrecht bei Kingsley Napley in London, sagt dass Banken, die außerhalb Großbritanniens reguliert werden, nur begrenzt in der Lage sein werden, die Bonusobergrenze abzuschaffen und wahrscheinlich weiterhin hohe Festvergütungen in Form von Gehältern und rollenbezogenen Zulagen sowie kleinere Boni zahlen werden.

Die 2013 eingeführte EU-Bonusobergrenze besagt, dass die Boni für Material Risk-Taker (das sind in der Regel MDs und Top-Verdiener, darunter auch einige Risiko- und Compliance-Fachleute) maximal das Zweifache des Grundgehalts betragen dürfen. In den zehn Jahren seit der Einführung der Regel sind die Gehälter für Senior Banker in London von 250.000 auf über 600.000 Pfund gestiegen. Headhunter berichten, dass bei der Deutschen Bank einige Managing Directors inzwischen Gehälter von über 700.000 Pfund beziehen.

„Wenn du insgesamt 1,5 Mio. Pfund verdienen möchtest, brauchst du ein Fix-Gehalt von mindestens 500.000 Pfund“, so ein Headhunter. „Normalerweise sind das 300.000 Pfund plus 200.000 Pfund Allowance.“

Während sich die Boni nach oben bewegen, gibt es bereits Anzeichen dafür, dass die Gehälter sinken. So hat etwa HSBC die Gehälter seiner neu beförderten Managing Directors in diesem Jahr um 25 Prozent gekürzt.

Während viele Banker die Sicherheit von hohen Fixgehältern schätzen, dürften sich einige darauf freuen, dass die Boni zurückkehren, die in guten Jahren ein Vielfaches des Gehalts betragen können. Die Aufhebung der Obergrenze für Boni wird es den in Großbritannien registrierten Banken ermöglichen, überall auf der Welt sehr hohe Boni zu zahlen, was insbesondere für Barclays in New York eine gute Nachricht sein dürfte.

Klicke hier, um ein Profil auf eFinancialCareers anzulegen. Werde gefunden von Recruitern, die Jobs besetzten, in denen jede und jeder willkommen ist.

Have a confidential story, tip, or comment you’d like to share? Contact: +44 7537 182250 (SMS, Whatsapp or voicemail). Telegram: @SarahButcher. Click here to fill in our anonymous form, or email editortips@efinancialcareers.com. Signal also available.

Bear with us if you leave a comment at the bottom of this article: all our comments are moderated by human beings. Sometimes these humans might be asleep, or away from their desks, so it may take a while for your comment to appear. Eventually it will – unless it’s offensive or libelous (in which case it won’t.)