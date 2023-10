Goldman Sachs: Eine Million Bewerbungen in 2022

Bei Goldman Sachs arbeiten aktuell 45.900 Menschen. In den vergangenen zwölf Monaten sind 3.200 Stellen gestrichen worden. Und dennoch wollen alle möglichen Menschen Hintergründen dort arbeiten.

Im Rahmen des Goldman-Sachs-Investor-Calls zu den Q3-Ergebnissen sagte CEO David Solomon, dass das Unternehmen im letzten Jahr eine Million Bewerbungen erhalten habe. 260.000 davon waren Bewerbungen auf Einstiegspositionen. Auf dem Investor Day im Februar hatte Goldman Sachs angegeben, auf jede ausgeschriebene Stelle 300 Bewerbungen zu bekommen – daraus ließ sich schließen, dass im vergangenen Jahr rund 3.300 Stellen ausgeschrieben worden sind.

Vor diesem Hintergrund könnte man annehmen, dass Goldman Sachs seinen derzeitigen Mitarbeitenden einfach weniger bezahlen bzw. sie ersetzen könnte durch die zahlreichen günstigeren Leute, die dort ebenfalls gern arbeiten würden.

Klar ist aber auch, dass das nicht passieren wird. Vielmehr scheint Goldman Sachs auf dem besten Wege zu sein, die diesjährigen Boni im Vergleich zum Vorjahr hochzuschrauben. CFO Denis Coleman sagte, Goldman Sachs müsse gut bezahlen, weil der Wettbewerb um Talente hart sei und das Unternehmen wisse, dass man „gute Leistung weiterhin gut bezahlen“ müsse.

Einige der Geschäftsbereiche von Goldman Sachs (z. B. Finanzierung) haben laut Coleman Rekordjahre hinter sich. Sie werden in den kommenden Jahren das „Fundament“ des Unternehmens bilden, und deshalb, so Coleman weiter, müsse Goldman Sachs seine aktuellen „Talente halten und so Renditen für die Zukunft sichern“. Würde Goldman Sachs nicht gut bezahlen und entsprechend Mitarbeitende verlieren, dann würde das Geschäft leiden – auch wenn es viele Leute gibt, die bereit sind, sie zu ersetzen.

