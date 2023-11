Einstiegsjobs im Banking: „Ganz ehrlich – die ganzen Absagen haben mich abgestumpft“

Es ist nicht einfach, bei einer Investmentbank einen Einstiegsjob oder ein Frühlings- oder Sommerpraktikum zu ergattern. Bei Goldman Sachs kommen auf eine Stelle rund 300 Bewerbungen. Bei JPMorgan gibt es in der Corporate- und Investmentbank in Europa 72 Bewerbungen pro Einstiegsstelle. Egal, wie viele Bewerbungen du schreibst – es heißt nicht, dass du auch genommen wirst.

In einer beliebten Whatsapp-Gruppe von Studierenden an der Uni Bristol in Großbritannien lautet das Fazit, nachdem Tausende von Bewerbungen geschrieben wurden, wie folgt: „Ganz ehrlich – die ganzen Absagen haben mich abgestumpft“, schreibt jemand. In der Gruppe gibt es Hunderte von Nachrichten von Studierenden, die keine Reaktion auf ihre Bewerbungen erhalten haben und sich fragen, ob das heißt, dass sie abgelehnt wurden. Und dann gibt es huderte von weiteren Nachrichten, in denen man sich über Hirevue Fragen austauscht, um sich so einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

Das Problem ist, dass sogar die Frühlings-Praktika („Spring Week“), die für First-Year-Students gedacht sind und nach denen man sich dann für ein längeres Sommer-Praktikum bewerben kann, hoffnungslos überlaufen sind. Studierende, die dieses Jahr an der „Spring Week“ teilgenommen haben, bewerben sich angeblich erneut darum, sodass die Latte für Einstiegspositionen immer weiter nach oben verschoben wird. Und selbst um ein Frühlings-Praktikum zu bekommen, muss man sich krummlegen. Houlihan Lokey zum Beispiel möchte von seinen Spring-Week-Bewerber:innen Antworten auf drei Fragen bekommen: „Warum sind Sie an einer Tätigkeit im Bereich Unternehmensfinanzierung/M&A interessiert?“, „Was reizt Sie an Houlihan Lokey und unserer Spring Week?“ und „Erzählen Sie uns eine interessante oder lustige Geschichte über sich!“ Für 19-jährige Studierende, die noch keinerlei Erfahrung in der Finanzbranche haben, ist das wirklich viel verlangt.

Es geht nicht nur um motivierte Statements. Bei den meisten Einstiegsjobs im Finanzdienstleistungsbereich sind inzwischen auch Tests von Unternehmen wie Arctic Shores, Neurolympics oder Plum üblich. Wer die Tests besteht, wird möglicherweise zu einem digitalen Vorstellungsgespräch bei Hirevue eingeladen, bei dem dann Fragen gestellt werden wie „Warum haben Sie sich hier beworben?“, „Erzählen Sie mir, wie Sie einmal versucht haben, einem Professor etwas Kompliziertes zu erklären“ und „Erzählen Sie mir etwas, das nicht in Ihrem Lebenslauf steht“ – und das alles in etwa 30 Sekunden. Wer den Hirevue-Test besteht, wird zum Assessment Center eingeladen – oder auch nicht, und bekommt dann eine Zusage – oder auch nicht.

Für die Studierenden ist jede Phase des Prozesses ein Mysterium. Eine Londoner Boutique soll Studierenden vor drei Wochen mitgeteilt haben, dass sie die nächste Runde erreicht hätten, sich seither aber nicht mehr gemeldet haben. Citi soll einigen Bewerber:innen für die Spring Week per E-Mail mitgeteilt haben, dass sie sich für die nächste Runde qualifiziert hätten – doch besagte E-Mail ist wohl an alle gegangen, die sich beworben haben. Einige berichten, keine Rückmeldung von Goldman Sachs bekommen zu haben und fragen sich, ob das bedeutet, dass sie raus sind. Einige haben von UBS mitgeteilt bekommen, dass die Stelle, für die sie zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen waren, nicht mehr existiert. Einigen, die sich bei ICG beworben haben, wurde angeblich gesagt, dass sie für andere Positionen im Middle Office besser geeignet seien, was bedeuten könnte, dass sie für die Stellen, für die sie sich eigentlich beworben hatten, abgelehnt wurden – aber wer weiß. Einige berichten, sie hätten keine Rückmeldung von JPMorgan, andere erklären, sie seien dort heute zum Assessment Center in der Corporate- und Investmentbank eingeladen worden.

Die Situation ist chaotisch. Wir haben eine Reihe von Banken (Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley und UBS) gebeten, für diesen Artikel Stellung zu nehmen, doch niemand wollte sich äußern. Die meisten Banken stellen jedoch nach wie vor Personal neu ein, auch wenn viele Einstiegsstellen für 2024 bereits an ehemalige Praktikant:innen gegangen sind. Wenn du also zum aktuellen Zeitpunkt noch nichts gehört hast, bedeutet das nicht, dass du kategorisch abgelehnt worden bist. Goldman Sachs zum Beispiel hat so viele Bewerbungen, dass es dauern wird, bis alle gesichtet sind.

In der Zwischenzeit solltest du bedenken, dass du erst eine Zusage bekommst, nachdem du den gesamten Prozess mit all seinen Hürden durchlaufen und tatsächlich ein Vertragsangebot bekommen hast – und dass Tausende von Menschen (leider) an der einen oder anderen Hürde scheitern. Erfolgreiche Bewerber:innen bewerben sich in der Regel auf zehn oder sogar Hunderte von Stellenausschreibungen, was nicht einfach ist, wenn man bedenkt, dass jede Bewerbung viele Stunden Zeit in Anspruch nimmt.

