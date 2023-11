eFinancialCareers: Umfrage zu Boni und zur generellen Stimmung

Wir sind im Q4 angekommen und es hat sich eine Menge getan. Die vergangenen elf Monate waren nicht leicht. Und wir wenden uns wieder an unsere Leser:innen mit der Bitte, unsere jährliche Umfrage auszufüllen, in der es um Bonuserwartungen und die generelle Zufriedenheit geht.

Letztes Jahr gab es eine Reihe an bemerkenswerten Beobachtungen, einige waren interessant, andere ließen bereits Ungutes erahnen.

Frauen rechneten mit größeren Bonuszuwächsen als Männer. Banker:innen bei der Credit Suisse hatten die zweitniedrigsten Bonuserwartungen... 😬

Sagt und eure Meinung und füllt die untenstehende Umfrage aus. Ihr könnt anonym bleiben, es gibt aber vorab ein paar Qualifizierungsfragen (zu Standort, Erfahrung etc). Wir wollen wissen, wie es euch geht. Erzählt es uns und wir teilen im Dezember die Ergebnisse mit euch.

