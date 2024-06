„98 Prozent der Personalvermittler im Aktienbereich taugen nichts. So finde ich die guten“

Ich arbeite im Aktienhandel, und kenne hier viele Leute. Ich werde oft von Personalvermittlern kontaktiert und 98 Prozent von ihnen taugen nichts.

Sie alle gehen nach demselben Muster vor. Zuerst fragen sie mich, ob ich mir vorstellen kann, die Stelle zu wechseln. Wenn ich das bejahe, sagen sie mir, welche Firma sie angeblich vertreten.

Ich sage „angeblich“, weil die Personalvermittler in vielen Fällen gar nicht den Auftrag haben, eine Stelle zu besetzen: Sie versuchen einfach nur, Kandidat:innen zu finden, die sie dem einstellenden Unternehmen präsentieren können, um Geld zu verdienen. Bei den meisten Personalvermittlern, von denen ich kontaktiert werden, ist das tatsächlich der Fall.

Es gibt jedoch eine Möglichkeit, herauszubekommen, wer ein echter Recruiter ist. Ich frage sie, wer ihr Ansprechpartner ist und wie der zuständige Vorgesetzte in dem Unternehmen ist, für das sie angeblich Leute suchen. Ich bin schon länger im Geschäft als 90 Prozent der Personalvermittler und kenne in den meisten Fällen die Person, die eine Stelle zu besetzen hat. Wenn sie der Frage ausweichen und sagen, es sei die Personalabteilung, dann weiß ich, dass sie kein eigentliches Mandat haben.

Schwierig wird es, wenn selbst die guten Personalvermittler ihre Kontakte nicht preisgeben wollen. Das ist oft der Fall und dann wird es zum Katz-und-Maus-Spiel, sie zu verifizieren. Es kommt oft vor, dass Endkunden anonym bleiben werden wollen, bis sie dann tatsächlich zum Vorstellungsgespräch einladen.

Als Bewerber möchte ich allerdings wissen, wer der Kunde ist. Das Letzte, was ich will, ist ein Personalvermittler, der mich „anbietet“. Denn: Wenn das zum aktuellen Arbeitgeber durchsickert, kann das erhebliche Folgen haben.

