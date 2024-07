Arbeiten im M&A: So sieht es wirklich aus! Ein Tag im Leben einer Junior M&A-Bankerin

Das ist ein Bericht über einen durchschnittlichen Tag im Leben einer Junior-Investmentbankerin. Er stammt von einer Angestellten einer Bank in London, die allerdings anonym bleiben möchte, da die Bank ihr nicht gestattet hat, mit uns zu sprechen.

8 Uhr: Im Investmentbanking muss man nicht früh aufstehen. Die meisten Leute wohnen in der Nähe des Büros, damit sie keine langen Wege haben. In London wohnt zum Beispiel niemand in Richmond. Ich wohne in der Nähe von Liverpool.

9.30 Uhr: Um diese Zeit sind alle im Büro. Manchmal muss man um 9 Uhr im Büro sein, dies hängt allerdings davon ab, wie lang der Tag davor war. Wenn man sehr lange gearbeitet hat, hat man etwas mehr Spielraum.

Nachdem ich ankomme, schaue ich mir die Nachrichten an. Ich arbeite im Healthcare-Bereich, schaue also, ob es irgendetwas im Zusammenhang mit der Healtcar-Branche gibt. Wenn es etwas Interessantes gibt, schicke ich es dem Managing Director (MD), der das aber meist schon um 5 Uhr früh gelesen hat!

10 Uhr: Die Vormittage im Investmentbanking können langsam und ein wenig langweilig sein. Es hängt ein wenig davon ab, in welchem Team man arbeitet. -Wenn das Team gut ist, gibt es viel zu tun und es kann sehr dynamisch sein. Ist das nicht der Fall, ist man vielleicht auf sich allein gestellt. Die Führungskräfte sind manchmal selbst etwas ineffizient – sie schreiben erst E-Mails und haben Meetings und es gibt Teams, in denen man ignoriert wird und sich schon früh am Tag selbst Aufgaben suchen muss.

Als Junior in einer Bank arbeitest du oft an mehreren Deals. Im Moment arbeite ich zum Beispiel an zwei laufenden Deals, ein M&A-Geschäft und eine Finanzierung. Außerdem arbeite ich an drei weiteren Deals, um die wir pitchen und auf die ich gestaffed bin.

Es liegt an mir, wie ich all die Arbeit, die sich daraus ergibt, unter einen Hut bringe, aber die laufenden Deals haben Vorrang. Nachdem ich die Nachrichtenlage gecheckt habe, kümmere ich mich um Aufgaben rund um den Live-Deal, helfe bei der Koordinierung der Due-Diligence und stelle sicher, dass ich den Überblick behalte. Meine Aufgaben hängen davon ab, wie sich die Situation entwickelt. Als Associate koordiniert man die Arbeit der Analysten im Team.

Bei großen Banken besteht ein großer Teil der Arbeit, die von den Junior-Bankern erledigt werden muss, in der Erstellung von PowerPoint-Folien und Finanzmodellen, was beides sehr zeitaufwändig ist. Die Arbeit selbst ist eigentlich recht einfach. Das Problem ist der Zeitdruck und die Kultur. Man muss sehr selbstständig arbeiten: Oft erhält man wenig Unterstützung bei der Einarbeitung und es wird beinahe davon ausgegangen, dass man nach ein paar Jahren aufgibt. Das wird zur Selbstverständlichkeit. Viele Leute machen kaum Fortschritte: Sie machen nur PowerPoint und Excel und hängen dann den Job an den Nagel, um etwas anderes zu machen.

11 Uhr: Ich übernehme einige der Aufgaben aus dem laufenden Deal, an dem wir gerade arbeiten. Live-Deals sind sehr prozessorientiert. Es geht es vor allem darum, die Due-Diligence zu koordinieren und dafür zu sorgen, dass alle relevanten Daten in den von uns erstellten Unterlagen enthalten sind.

11.30 Uhr: Ich werde gebeten, bei einem Kundengespräch dabei zu sein und zuzuhören. Als Junior-Banker:in spricht man nicht mit dem Kunden – das machen normalerweise nur VPs und Höherrangige, aber es hilft, einfach dabei zu sein, damit man die Anforderungen des Kunden versteht.

12 Uhr: Ich arbeite an einer PowerPoint-Präsentation und einem Modell für einen Deal, um den wir uns bewerben. Ich arbeite das Modell aus, aber nicht zu detailliert, da dies nur die Entstehungsphase ist. Sobald wir mit der Durchführung eines Deals beauftragt werden, wird das Modell in der Regel sehr viel komplexer – und das kann viel Arbeit bedeuten. In dieser Anfangsphase stecke ich oft etwas mehr Arbeit hinein, um zu vermeiden, dass sich die Arbeit im Laufe der Zeit zu sehr auftürmt.

13 Uhr: Mittagessen am Schreibtisch.

13.30 Uhr: Jetzt geht es richtig los. Nach der Mittagspause beginnen die Senior-Banker:innen in der Regel damit, Kommentare zu der Arbeit abzugeben, die wir für sie geleistet haben. Manche schicken Kommentare fast nur um des Kommentierens willen und fordern dich auf, noch mehr Arbeit zu machen, egal wie viele Folien oder Modelle du schon gemacht hast. Aus diesem Grund kann es schlau sein, am Anfang nicht zu viel Arbeit zu investieren. Der Trick besteht darin, den Senior-Banker:innen etwas von guter Qualität ohne offensichtliche Rechtschreibfehler zu liefern, aber darauf gefasst zu sein, dass sie immer nach Dingen wie zusätzlichen Vergleichsdaten für eine Transaktion fragen.

17 Uhr: Jetzt ist noch mehr los. Es kommt oft vor, dass Führungskräfte jetzt neue Aufgaben zu schicken die „noch heute“ fertig werden müssen, was bis 2 Uhr morgens oder noch länger dauern kann. In der Regel wollen sie viele Änderungen in letzter Minute vornehmen, von denen einige sehr zeitaufwändig sein können.

19 Uhr: Wir bekommen einen Zuschuss, um uns Abendessen ins Büro zu bestellen. Wer möchte, kann man um diese Zeit nach Hause gehen, aber fast niemand tut das. Wenn man nach Hause geht, wird man von den Leuten schräg angeguckt. Es wird erwartet, dass man im Büro präsent ist.

1 Uhr: Ich verlasse das Büro und nehme mir ein Taxi nach Hause, das die Bank bezahlt. Ich arbeite an zwei bis sieben Tagen in der Woche bis Mitternacht, je nach dem, wie die Deals laufen, auf denen ich arbeite. An 10 bis 20 Prozent der Tage arbeite ich bis 4 Uhr morgens. Für Sport bleibt leider keine Zeit – das würde ich gern ändern!

