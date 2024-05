Compliance – nirgendwo im Banking ist es schlimmer zu arbeiten

Wenn du denkst, dass es erfüllend ist, auf einer Compliance-Stelle im Banking zu arbeiten, dann hast du wahrscheinlich das Jahr 2009 vor Augen. In den Medien klagen Compliance-Fachleute über psychische Probleme, Angstzustände und „regulatorische Überlastung“. Der Heiligenschein der Nachkrisenzeit ist verblasst – Compliance-Jobs bei Banken sind nicht das Nirwana. Auch nicht im Jahr 2024.

„Die Compliance-Teams sind am Anschlag und haben zu wenig Ressourcen“, berichtet ein ehemaliger Compliance-Mitarbeiter von Goldman Sachs. „Sie tragen viel Verantwortung, aber nur einige wenige ganz oben werden auch entsprechend bezahlt.“

Unsere neue Gehalts- und Bonusumfrage verdeutlicht das Problem. Der durchschnittliche Compliance-Bonus ist im vergangenen Jahr weltweit um 22 Prozent zurückgegangen – stärker als in jedem anderen Sektor. Es überrascht nicht, dass nur 12,5 Prozent aller Compliance-Angestellten mit ihrem Gehalt zufrieden waren, auch das so wenige wie in keinem anderen Sektor.

Angesichts der Sparrunden in vielen Banken, klagen Compliance-Beschäftigte, dass die Axt bei ihnen zuerst angelegt werde. „Viele Angestellte, die an meinem Projekt zur elektronischen Überwachung arbeiten, sind entlassen worden“, sagt ein Compliance-Experte einer großen US-Bank. „Ich schaffe es kaum, die Arbeit ohne sie zu bewältigen und bin auf der Suche nach einem neuen Job, kann aber auf dem aktuellen Stellenmarkt nichts finden.“

Was Banken über Compliance sagen und was sie dann tatsächlich tun, scheinen zwei Paar Schuhe zu sein. Intern gibt es Lippenbekenntnisse zur Bedeutung von Compliance, Brancheninsider berichten allerdings, dass die Teams oft unterbesetzt sind und am Anschlag arbeiten. „Wir sollen einfach nur alles am Laufen halten. Was dabei auf der Strecke bleibt, sind Dinge, die bei der Risikoermittlung wirklich einen Unterschied machen, etwas bewirken oder unsere Effizienz steigern würden“, klagt ein leitender Compliance-Fachmann.

Hinzu kommt, dass von Compliance-Beauftragten erwartet wird, dass sie Kolleg:innen aus dem Sales und Trading zur Rede stellen, wenn dort Fehlverhalten festgestellt wird. Das kann schwierig sein, wenn man weit weniger verdient als diejenigen, mit denen man in einen Konflikt geht. Problematisch kann auch sein, wenn ein Unternehmen vermeintlich negative Meinungen scheut. „Das Unternehmen kann sich über uns hinwegsetzen und tut das auch“, sagt ein Compliance-Experte. „Wenn es um schwierige, komplexe und letztlich lukrative Geschäftsmöglichkeiten geht, hat man das Gefühl, dass das, was wir sagen, nicht wirklich wichtig ist. Senior Manager und Angestellte im FCA-Bereich (in Großbritannien) wüssten die Bedeutung von Compliance zu schätzen, weil sie jeweils selber haften. Bei Leuten auf dem mittleren Level sei das anders. Ein anderer Compliance-Fachmann sagt, man müsse sich auf „Stimmungsmusik“ einstellen, ganz egal, mit wem im Unternehmen man es zu tun habe: Rückschläge und schlechte Nachrichten sind nur bis zu einem bestimmten Ausmaß ertragbar.

Was also bleibt Compliance-Fachleuten? Trotz der Entmachtung, trotz der schlechten Bezahlung und der sinkenden Boni schauen sich Compliance-Beschäftigte nicht nach neuen Jobs um. In unserer Umfrage zum Beginn des Jahres gaben nur 41 Prozent von ihnen an, dass sie 2024 eine neue Stelle suchen. Zum Vergleich: Im Bereich Risk sind es 67 Prozent , im Bereich Operations sogar 90 Prozent. Ein Compliance-Officer erklärt, dass seine Zunft von Natur aus risikoscheu sei: „Es kann schwierig sein, sie aus bestehenden Arbeitsverhältnissen wegzulocken“.

Kurioserweise ist das Verharren am deutlichsten ausgeprägt bei höheren Positionen, wo einige sagen, dass die Compliance-Abteilung voller uninspirierter „gescheiterter Juristen“ seien, die auf langjährigen Verträgen sitzen. Im Vergleich dazu seien jüngere Compliance-Fachleute hochkarätiger und würden mehr Elan mitbringen.

„Stellen Sie sich vor, wie sie sich fühlen, wenn sie von diesen mittelmäßigen Leuten geführt werden“, sagt ein Compliance-Manager. Sie haben die Wahl, es entweder auszusitzen und zu hoffen, dass die Älteren gehen – oder mehr technische Skills aufbauen.

„Wenn die Banken sagen, dass sie die Compliance ausbauen, meinen sie in Wirklichkeit, dass sie mehr Geld für Automatisierung und KI ausgeben wollen“, sagt ein anderer Compliance-Insider. Er plädiert dafür, einen Master-Abschluss in Data oder Analytics zu machen: „Compliance muss sich weiterbilden, um zu lernen, wie man programmiert, und um intellektuell mit den Quants mithalten zu können“, sagt er. Im Zuge der zunehmenden Automatisierung bestehe die Hoffnung, dass „wirklich langweilige Compliance-Jobs“ wie Überwachungstätigkeiten ersetzt werden durch interessantere Compliance-Beratungsfunktionen.

Vor allem aber müssen Compliance-Fachleute mehr Anerkennung und mehr Gehalt fordern – und bekommen. „Wir kriegen weniger Geld als Leute im Front Office oder sogar in der Rechtsabteilung, müssen uns aber mit den blöden Fehlern im Front Office rumschlagen“, sagt einer. „Wir werden nicht gelobt, wenn etwas gut läuft, aber immer kritisiert, wenn etwas schief läuft.“

„Die Leute verlassen sich jeden Tag auf mich, aber ich kriege viel weniger Bonus als jemand aus dem Risk-Bereich“, berichtet ein Compliance-Mitarbeiter auf der Buy-Side. „Es handelt sich um eine Funktion in der ersten Verteidigungslinie, die unmittelbar Einfluss auf den Gewinn hat. Sie sollte aus dem Bonuspool des Front Office vergütet werden.“

