Die Deutsche Bank steigert in Q2 Gewinne – und verliert still und leise Personal

Die Deutsche Bank stellt im Front Office ihrer Investmentbank nicht mehr laufend neue Banker und Trader ein.

2023 hatte die deutsche Bank in den ersten beiden Quartalen Dutzende von Mitarbeitenden geholt. Im Zuge der Übernahme von Numis in Großbritannien hatte sie in den letzten Quartalen Hunderte neuer Mitarbeiter im Front Office eingestellt. 2024 scheint sie der Personalbestand langsam zu reduzieren. Es gibt weniger Banker und Trader in der Bank: Zwischen dem ersten und dem zweiten Quartal ist deren Zahl um 1 Prozent bzw. 48 Personen gesunken, seit Januar sind es 77 Mitarbeitende weniger.

Der Rückgang könnte eher auf Personalabbau als auf ein Kürzungsprogramm zurückzuführen sein, erinnert aber daran, dass die Deutsche Bank innerhalb von 18 Monaten 75 Directors und Managing Directors sowie 125 Banker:innen neu geholt hatte, die jetzt Fuß fassen.

Die Einarbeitung läuft gut. Wie das nachstehende Schaubild zeigt, haben die M&A-Umsätze der Deutschen Bank im Vergleich zu den Wettbewerbern überdurchschnittlich zugelegt. Wie die Bank heute mitteilte, hat sie im ersten Halbjahr 70 Basispunkte Marktanteil hinzugewonnen und ihren Rang innerhalb der Investmentbanken von Platz 11 auf Platz 7 verbessert. Die Pipelines sind stabil, und die Aussichten seien „ermutigend“, auch wenn die Bank vor einer Sommerflaute warnt, die eine Wiederholung des zweiten Quartals schwierig machen könnte.

Weniger gut läuft dagegen das Geschäft mit dem Fixed Income Sales and Trading, das vor dem Eintritt der neuen, Power-M&A-Banker der Liebling der Investmentbank der Deutschen Bank war. Die Deutsche Bank hat insbesondere in ihrem Rates-Desk laufend wichtige Köpfe verloren. Die Umsätze aus dem Sales und Trading mit festverzinslichen Wertpapieren gingen im Jahresvergleich um 3 Prozent zurück, die Deutsche Bank beklagt eine „anhaltende Unsicherheit über die Zinspolitik der Zentralbanken“, die vermutlich die falsche Art von Volatilität hervorruft. Bei Goldman Sachs und Morgan Stanley sind die Umsätze aus dem Verkauf und dem Handel mit festverzinslichen Wertpapieren im zweistelligen Prozentbereich gestiegen. Goldman Sachs erklärte, dass die eigenen Gewinne aus dem Zinshandel im zweiten Quartal „deutlich höher“ gewesen seien.

Die Gewinne aus dem Investmentbanking der Deutschen Bank sind im ersten Halbjahr um 36 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Wer jetzt allerdings einen höheren Bonus erwartet, könnte enttäuscht werden: Die Deutsche Bank hält bei den Gehältern die Zügel eng, und obwohl sie die Ausgaben für Vergütungen um 9 Prozent erhöht hat, entspricht dies lediglich dem Anstieg der Mitarbeitenden in der Investmentbank um 9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Trader für notleidende Kredite wie Mark Spehn und Chetan Shah werden in diesem Jahr vermutlich keine massiven Boni erhalten, da die Deutsche Bank heute erklärt hat, dass sich die „starke“ Leistung des letzten Jahres im Bereich notleidender Kredite nicht wiederholt hat.

Bankenweit sind die Sparrunden noch nicht beendet. Die Deutsche Bank will ihre Ausgaben um 2,5 Milliarden Euro senken und hat noch 1,3 Milliarden Euro vor sich. Sie plant, in diesem Jahr fast 900 Mitarbeitende quer durch sämtliche Geschäftsbereiche zu entlassen, allein im zweiten Quartal waren es 700. Die Investmentbank kam glimpflich davon, Deutsche-Bank-Mitarbeitende im Geschäfts- und Privatbankwesen waren stärker betroffen.

