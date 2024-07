„Die Kultur in meiner Bank ist so miserabel, dass alle weg wollen, sobald es in der Branche bergauf geht“

Ich bin Führungskraft im Technologie-Team bei einer großen Bank in den USA. Wir haben ein großes Problem mit unserer Kultur – und in den letzten Jahren ist das immer stärker deutlich geworden.

Die Bank scheint sich des Problems nicht bewusst zu sein. Niemand sagt den Führungskräften ins Gesicht, wie schlecht es hier läuft, denn so wie es der Branche aktuell geht, wagt es niemand, entlassen zu werden oder von sich aus zu kündigen. Aber in dem Moment, in dem sich die Lage bessert, werden viele hier gehen. Von 90 Prozent der Leute höre ich, dass sie nur noch da sind, weil der Stellenmarkt noch immer so dümpelt.

Das Problem liegt an der internen Machtpolitik, aber auch an der Haltung zur Software- Entwicklung. Es gibt bei uns eine neue Führungskräfte-Riege, die keinerlei Wert auf Diversity legt und auf Grundlage von Vettern- und Günstlingswirtschaft führt und Personal holt. Sie sind von einer konkurrierenden Bank zu uns gekommen und holen jetzt ihre ehemaligen Kolleg:innen nach. Hier hat früher immer das Leistungspinzip geherrscht, aber das ist vorbei.

Gleichzeitig haben wir einen neuen Ansatz für die Produktentwicklung eingeführt. Ziel war es, die Produktivität zu erhöhen, doch es hat sich das Gegenteil eingestellt. Wir schreiben weniger Code und die Qualität unserer Arbeit ist eingebrochen. Ein Teil des Problems sind die vielen neuen Kolleg:innen, die wir von außerhalb rekrutiert haben: Viele von ihnen sind offenbar inkompetent, aber auf dem Senior-Level. Sie laden ihre Arbeit auf die Leute im Mittelfeld und jüngere Kolleg:innen ab.

Erschwerend kommt hinzu, dass komplette Präsenzpflicht im Büro herrscht. Ich selbst bin kein Home-Office-Fan, aber es gibt viele, die gern von zu Hause gearbeitet haben. Jetzt haben wir damit begonnen, die Anwesenheit anhand des Logins der Keycards zu kontrollieren. Ich erlebe, dass viele nur ihre Karte durchziehen und dann wieder nach Hause gehen. Aus kultureller Sicht ist das ziemlich schlimm. Und nein, KI wird uns hier auch nicht retten: Sie ist nichts als ein Schlagwort. Die Realität ist, dass ich in unserer Pipeline absolut keine sinnvollen Anwendungsfälle sehe.

