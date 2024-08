EU-Banker:innen bei Goldman Sachs in London verdienen mehr als ihre Kolleg:innen – bei anderen Banken sieht es anders aus

Amerikanische Investmentbanken bezahlen in der EU gut, sogar sehr gut. Besonders gut bezahlt wird in London, wo die Vergütung bei US-Banken deutlich höher ist als bei europäischen Banken. Und: Besonders üppig bezahlt wird am oberen Ende der Gehaltsskala. Doch Banker:innen in London werden nicht immer top-bezahlt, nicht einmal bei den größten Banken.

Bei Goldman Sachs wurden die Material Risk Takers (kurz MRTs – mehr dazu weiter unten) im Jahr 2023 in der EU besser bezahlt als in London. Das überrascht: Bei anderen US-Banken war es genau andersherum. Aus unserem Gehalts- und Bonusreport geht hervor, dass Managing Directors in London in der Regel etwa doppelt so viel verdienen wie ihre Counterparts in der Europäischen Union.

Warum haben europäischen MRTs bei Goldman Sachs 2023 so gut verdient? Das Unternehmen macht dazu keine Angaben, aber die Umsätze sind letztes Jahr in London deutlich eingebrochen, bei Goldman Sachs in der EU aber gestiegen.

Im Folgenden haben wir die Vergütung von MRTs bei US-Banken in Europa für das Jahr 2023 aufgelistet. Als MRTs gelten Angestellte, deren „berufliche Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Unternehmens haben“, so die britische Aufsichtsbehörde FCA. Alle Daten stammen aus den Säule-III-Berichten der einzelnen Banken.

Bei den veröffentlichten Daten handelt es sich um eine Mischung aus anlagebankspezifischen und allgemeinen Angaben zum Unternehmen. Wo möglich, sind die Zahlen fürs Investmentbanking gesondert aufgeschlüsselt. Trotz der Bezeichnung „Investmentbank“ beziehen sich die als solche gekennzeichneten Zahlen auf alle Front-Office-Funktionen, einschließlich M&A, Kapitalmarktgeschäft und Sales & Trading. Nicht berücksichtigt sind MRTs in Kontrollfunktionen wie Risk und Compliance sowie Senior Manager.

Die folgenden Tochtergesellschaften werden im Folgenden mit dem Namen ihrer Muttergesellschaften bezeichnet:

- Goldman Sachs: Goldman Sachs Bank Europa SE

- JPMorgan: J.P. Morgan SE

- Morgan Stanley: Morgan Stanley Europa Holding SE

- Citi: Citigroup Global Markets Europa AG

- Bank of America: BofA Securities Europe SA und Bank of America Europe D.A.C.

Wie die Daten oben zeigen, waren die bestbezahlten Fachkräfte 2023 bei Goldman Sachs zu finden.

Goldman Sachs übernahm die Krone von JPMorgan, die 2022 die Bank war, die in der EU am besten bezahlt hat. Goldman Sachs hat seine Vergütung in den letzten beiden Jahren stetig gesteigert, JPMorgan hingegen gesenkt. Ähnliches war 2023 auch für London zu beobachten, obwohl JPMorgan dort nach wie vor die Bank ist, die am besten bezahlt.

Ähnlich wie in London waren auch bei Goldman Sachs diejenigen, die mehr als 5 Mio. Euro (5,5 Mio. Dollar) verdienten, sehr stark vertreten. Goldman Sachs hatte mehr Mitarbeitende in diesem Bereich als die anderen amerikanischen Banken in Europa zusammen – obwohl es dort weniger MRTs als bei JPMorgan und Bank of America gibt.

In Anbetracht des Anteils der MRTs ist davon auszugehen, dass Goldman Sachs seinen gut verdienenden EU-Banker:innen die gleichen oder sogar bessere Gehälter zahlt als seinen Londoner Kolleg:innen: 7,4 Prozent der MRTs in der in der EU registrierten Tochtergesellschaft verdienten mehr als 5 Mio. Euro, verglichen mit 6 Prozent in London.

Gehälter und Boni in den EU-Niederlassungen von Goldman Sachs im Jahr 2023:

Anzahl der regulierten Mitarbeitenden: In den EU-Niederlassungen von Goldman Sachs arbeiteten im Jahr 2023 136 MRTs im Investmentbanking.

Durchschnittsgehalt: Ein Investmentbanken-MRT bei Goldman Sachs in der EU hat 2023 ein Fixgehalt von durchschnittlich 1 Million Euro bekommen.

Durchschnittlicher Bonus: Ein Investmentbanken-MRT bei Goldman Sachs in der EU hat 2023 eine variable Vergütung von durchschnittlich 579.000 Euro bekommen.

Durchschnittliche Vergütung: Ein durchschnittlicher Investmentbanken-MRT bei Goldman Sachs in der EU hat 2023 eine Vergütung von durchschnittlicher 1,6 Millionen Euro bekommen.

Aufschlüsselung der Boni: Ein MRT bei Goldman Sachs (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Investmentbank) in der EU hat durchschnittlich nur 15 Prozent seines Bonus in bar bekommen (keine aufgeschobenen Boni); 85 Prozent wurden in Aktien gezahlt (82 Prozent aufgeschoben).

Aufgeschobener Bonus: Der Bonus für MRTs bei Goldman Sachs (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Investmentbank) war im Durchschnitt zu 69 Prozent aufgeschoben (alle Aktien).

Durchschnittliche Abfindung: Goldman Sachs hat 2023 in der EU drei MRTs abgefunden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Investmentbank), die im Durchschnitt jeweils 937.000 Euro Abfindung erhielten.

Veränderungen bei den Abfindungen zwischen 2022 und 2023: Die Zahl der MRTs in der Investmentbank sank von 169 auf 136, was einem Rückgang von 21 Prozent entspricht. Die Durchschnittsgehälter stiegen von 944.000 Euro pro Kopf auf 1 Million Euro pro Kopf, was einem Anstieg von 6,7 Prozent entspricht. Die durchschnittlichen Boni stiegen von 428.000 Euro auf 579.000 Euro pro Kopf, was einem Plus von 35 Prozent entspricht. Die Gesamtvergütung stieg somit von 1,37 Mio. Euro auf 1,59 Mio. Euro, was einem Anstieg von 16 Prozent entspricht.

Verteilung der Mitarbeitenden, die mehr als 1 Million Euro verdienen:

Gehälter und Boni in den EU-Niederlassungen von JPMorgan im Jahr 2023:

Anzahl der regulierten Mitarbeitenden: In den EU-Niederlassungen von JPMorgan waren im Jahr 2023 193 MRTs der Investmentbank tätig.

Durchschnittsgehalt: Ein Investmentbanken-MRT bei JPMorgan in der EU verdiente 2023 durchschnittlich 2023 786.000 Euro an Festgehalt.

Durchschnittlicher Bonus: Ein Investmentbanken-MRT bei JPMorgan in der EU verdiente 2023 618.000 Euro an variabler Vergütung.

Durchschnittliche Vergütung: Der durchschnittliche Investmentbank-MRT von JPMorgan in der EU verdiente im Jahr 2023 1,4 Millionen Euro.

Aufschlüsselung der Boni: Ein MRT bei JPMorgan in der EU (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Investmentbank) verdiente 2023 durchschnittlich nur 24 Prozent seines Bonus in bar (19 Prozent aufgeschoben); 75 Prozent wurden in Aktien ausgezahlt (77 Prozent aufgeschoben).

Aufgeschobener Bonus: Boni für MRTs bei JPMorgan in der EU (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Investmentbank) wurden durchschnittlich zu 63 Prozent aufgeschoben (7 Prozent in bar, 93 Prozent in Aktien).

Durchschnittliche Abfindung: JPMorgan trennte sich 2023 in der EU von vier MRTs (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Investmentbank), die im Durchschnitt jeweils 651.000 Euro Abfindung erhielten.

Veränderungen bei den Abfindungen zwischen 2022 und 2023: Die Zahl der MRTs in der Investmentbank stieg von 175 auf 193, was einem Anstieg von 10 Prozent entspricht. Die Durchschnittsgehälter stiegen von 789.000 auf 786.000 Euro pro Kopf, ein leichter Abstieg. Die durchschnittlichen Boni sanken von 720.000 Euro pro Kopf auf 618.000 Euro pro Kopf, was einem Rückgang von 14 Prozent entspricht. Die Gesamtvergütung ging somit von 1,51 Mio. auf 1,40 Mio. Euro zurück, was einem Rückgang von 7 Prozent entspricht.

Verteilung der Mitarbeitenden, die mehr als 1 Million Euro verdienen:

Gehälter und Boni in den EU-Niederlassungen von Morgan Stanley im Jahr 2023:

Anzahl der regulierten Mitarbeitenden: In den EU-Niederlassungen von Morgan Stanley waren im Jahr 2023 86 MRTs in der Investmentbank tätig.

Durchschnittsgehalt: Ein Investmentbanken-MRT bei Morgan Stanley in der EU verdiente 2023 durchschnittlich 543 Mio. Euro an Festgehalt.

Durchschnittlicher Bonus: Ein Investmentbanken-MRT bei Morgan Stanley in der EU verdiente 2023 durchschnittlich 443.000 Euro an variabler Vergütung.

Durchschnittliche Vergütung: Ein Investmentbanken-MRT bei Morgan Stanley in der EU bekam 2023 eine Gesamtvergütung von durchschnittlich 986.000 Euro.

Aufschlüsselung der Boni: Ein MRT bei Morgan Stanley (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Investmentbank) in der EU bekam 2023 nur 25 Prozent seines Bonus in bar (keine aufgeschobene Vergütung), 75 Prozent wurden in Aktien ausgezahlt (68 Prozent aufgeschoben).

Aufgeschobener Bonus: Ein MRT bei Morgan Stanley (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Investmentbank) erhielt im Durchschnitt 50 Prozent seines Bonus aufgeschoben (alle Aktien).

Durchschnittliche Abfindungen: Morgan Stanley trennte sich im Jahr 2023 in der EU von neun MRTs (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Investmentbank), die im Durchschnitt jeweils 126.000 Euro Abfindung erhielten.

Veränderungen bei den Abfindungen zwischen 2022 und 2023: Die Zahl der MRTs in der Investmentbank stieg von 80 auf 86, was einem Anstieg von 7,5 Prozent entspricht. Die Durchschnittsgehälter stiegen von 535.000 Euro auf 543.000 Euro pro Kopf – ein Anstieg von 1,5 Prozent. Die durchschnittlichen Boni sanken von 483.000 Euro auf 443.000 Euro pro Kopf, was einem Rückgang von 8,3 Prozent entspricht. Die Gesamtvergütung sank somit von 1,0 Mio. Euro auf 986.000 Euro, was einem Rückgang von 3,2 Prozent entspricht.

Verteilung der Mitarbeitenden, die mehr als 1 Million Euro verdienen:

Gehälter und Boni in den EU-Niederlassungen von Citi im Jahr 2023:

Anzahl der regulierten Mitarbeitenden: In den EU-Niederlassungen von Citi gab es 2023 73 Investmentbanken-MRTs.

Durchschnittsgehalt: Ein Investmentbanken-MRT bei Citi in der EU verdiente 2023 durchschnittlich 553.000 Euro an Festgehalt.

Durchschnittlicher Bonus: Ein Investmentbanken-MRT bei Citi in der EU bekam 2023 durchschnittlich 462.000 Euro an variabler Vergütung.

Durchschnittliche Vergütung: Ein Investmentbanken-MRT bei Citi in der EU bekam 2023 durchschnittlich eine Vergütung von 1,0 Millionen Euro.

Aufschlüsselung der Boni: Ein MRT bei Citi (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Investmentbank) in der EU bekam im Durchschnitt nur 27 Prozent seines Bonus in bar (kein aufgeschobener Bonus), 73 Prozent wurden in Aktien ausgezahlt (65 Prozent aufgeschoben).

Aufgeschobener Bonus: Ein MRT bei Citi (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Investmentbank) in der EU bekam im Durchschnitt 47 Prozent seines Bonus aufgeschoben (alles in Aktien).

Durchschnittliche Abfindungen: Citi entließ 2023 in der EU vier MRTs (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Investmentbank), die im Durchschnitt jeweils 950.000 Euro Abfindung erhielten.

Veränderungen bei den Abfindungen zwischen 2022 und 2023: Die Zahl der MRTs in der Investmentbank sank von 76 auf 73, was einem Rückgang von 3 Prozent entspricht. Die Durchschnittsgehälter stiegen von 499.000 Euro auf 553.000 Euro pro Kopf, was einem Anstieg von 11 Prozent entspricht. Die durchschnittlichen Bonuszahlungen stiegen von 497.000 Euro auf 462.000 Euro pro Kopf – ein Anstieg von 35 Prozent entspricht. Die Gesamtvergütung stieg somit von 996.000 Euro auf 1,02 Millionen Euro, was einem Anstieg von 16,35 Prozent entspricht.

Verteilung der Mitarbeitenden, die mehr als 1 Million Euro verdienen:

Gehälter und Boni in den EU-Niederlassungen bei Bank of America (BofA) im Jahr 2023:

Anzahl der regulierten Mitarbeitenden: Im Jahr 2023 gab es in den EU-Niederlassungen der BofA 169 Investmentbanken-MRTs.

Durchschnittsgehalt: Ein Investmentbanken-MRT bei Bank of America in der EU verdiente im Jahr 2023 durchschnittlich 738.000 Euro Festgehalt.

Durchschnittlicher Bonus: Ein Investmentbanken-MRT bei Bank of America in der EU verdiente im Jahr 2023 durchschnittlich 617.000 Euro an variabler Vergütung.

Durchschnittliche Vergütung: Ein Investmentbanken-MRT bei Bank of America in der EU bekam im Jahr 2023 eine durchschnittliche Gesamtvergütung von 1,35 Millionen Euro.

Aufschlüsselung der Boni: Ein MRT bei BofA (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Investmentbank) in der EU bekam im Durchschnitt nur 15 Prozent seines Bonus in bar (kein aufgeschobener Bonus), 85 Prozent wurden in Aktien ausgezahlt (82 Prozent aufgeschoben).

Aufgeschobener Bonus: Der durchschnittliche Bonus eines BofA-MRT (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Investmentbank) wurde zu 69 Prozent aufgeschoben (alle Aktien).

Durchschnittliche Abfindungen: Die BofA trennte sich 2023 in der EU von fünf MRTs (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Investmentbank), die im Durchschnitt jeweils 356.000 Euro an Abfindungen erhielten.

Veränderungen der Vergütung zwischen 2022 und 2023: Die Zahl der MRTs im Investmentbanking stieg von 158 auf 169, was einem Anstieg von 7 Prozent entspricht. Die Durchschnittsgehälter sanken von 687.000 Euro auf 645.000 Euro pro Kopf, was einem Rückgang von 6,2 Prozent entspricht. Die durchschnittlichen Boni stiegen von 586.000 Euro auf 617.000 Euro pro Kopf, was einem Anstieg von 8,2 Prozent entspricht. Die Gesamtvergütung stieg somit von 1,23 Mio. Euro auf 1,35 Mio. Euro, ein leichtes Plus.

Verteilung der Mitarbeitenden, die mehr als 1 Million Euro verdienen:

