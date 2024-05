Junior-Banker und EU-Studenten sagen, dass sie keine Jobs in London finden

Vor zwei Jahrzehnten, nach dem Platzen der Tech-Blase und um die Zeit der raschen Expansion der US-Banken in der City, wurde London von Absolventen aus der Europäischen Union überschwemmt. Universitäten wie die Bocconi und die französischen Grandes Écoles waren damals sehr gefragt. Vier Jahre nach dem Brexit haben sich die Zeiten geändert.

WhatsApp-Gruppen für Studenten, die Jobs in London suchen, sind voll von ausländischen Studenten, die sich beschweren, dass sie jetzt keine Jobs bei Banken in London bekommen, weil niemand ihre Visa sponsern will. Das Problem scheint besonders akut bei Bewerbungen für Frühjahrs- und Sommerpraktika zu sein, für die Studenten aus dem Ausland berichten, dass sie kaum Angebote erhalten haben.

Omar Sadraoui, ein ehemaliger Associate der Deutschen Bank mit Sitz in Paris, der jetzt Studenten über seine Firma Invest & You hilft, Jobs im Bankwesen zu bekommen, sagt, dass das unverhältnismäßige Scheitern von Studenten europäischer Universitäten, Angebote von Banken zu erhalten, nicht eingebildet ist. „Viele Arbeitgeber werden dich nicht für ein Frühjahrs- oder Sommerpraktikum sponsern“, sagt er. „Und wenn du versuchst, einen neuen Job zu bekommen, fragen dich Headhunter, ob du schon im Vereinigten Königreich bist.“

Ausländische Studenten, die für Londoner Banken arbeiten wollen, sind jedoch nicht völlig ausgeschlossen. Sie können immer noch bis zu zwei Jahre im Vereinigten Königreich mit Absolventenvisa arbeiten, die die britische Regierung gestern beschlossen hat beizubehalten und die es den Studenten ermöglichen, nach dem Abschluss an britischen Universitäten zwei Jahre im Land zu bleiben. Sie können sich auch für High Potential Individual (HPI) Visa bewerben, die es Personen, die an Eliteuniversitäten weltweit studiert haben, erlauben, zwei Jahre (oder drei Jahre, wenn sie einen PhD abgeschlossen haben) im Vereinigten Königreich zu bleiben.

Dennoch sind die Chatrooms voll von Horrorgeschichten über Menschen wie eine HEC-Absolventin, die gefeuert wurde und dann das Vereinigte Königreich verlassen musste, weil niemand ihr Visum verlängern wollte. Ein junger Inder, der seit fast zwei Jahren im Finanzwesen in London arbeitet, erzählt uns, dass er über 500 Bewerbungen ohne Erfolg eingereicht hat. „Mit weniger als zwei Monaten, die auf meinem Visum verbleiben, bin ich entschlossen und hoffnungsvoll, aber ich habe das Gefühl, dass ich sehr unfair behandelt werde“, sagt er. Er weist auf Freunde hin, deren Vorstellungsgespräche nach Visa-Diskussionen abgebrochen wurden, und auf einen erfahrenen Softwareentwickler und Imperial College-Absolventen, dem nur kurzfristige Verträge von Banken und Technologieunternehmen angeboten werden, um Visa-Probleme zu vermeiden. „Das Bewerber-Tracking-System (ATS) scheint so konfiguriert zu sein, dass, wenn du angibst, dass du ein Visum benötigst, du sofort eine Ablehnung erhältst, dass du die Anforderungen nicht erfüllst“, fügt er hinzu.

Sadraoui sagt, es könnte schlimmer sein: In Frankreich können ausländische Studenten nur ein Jahr nach dem Abschluss im Land arbeiten. Das britische Post-Study Work Visa ist im Vergleich dazu großzügig. „In diesem Stadium entscheiden sich immer mehr Europäer und ausländische Studenten, im Vereinigten Königreich zu studieren“, bemerkt er.

