Kann C++-Expertise zum Karrierekiller werden?

Wenn du dich nach den bestbezahltesten Stellen in der Softwareentwicklung im Finanzwesen umschaust, wird dort mit hoher Wahrscheinlichkeit Erfahrung in C++gefordert. Die traurige Wahrheit ist, dass die meisten, die sich in der Programmiersprache für Experten halten, solche Jobs kaum bekommen. Selbst über den Nischenbereich low-latency-C++ sagt Peter Wagner, Headhunter für Finanzdienstleistungen: „Es gibt low-latency und low-latency“.

In einem Post auf Hacker News, der viral ging, scheinen C++-Veteranen zu glauben, dass das Erlernen von C++ für sie zum Karrierekiller geworden ist. Ein Entwickler schreibt, er würde es „hassen“ und hätte „das Gefühl, dass es ein Haufen nutzloses Wissen ist“. Einer mit zehn Jahren C++-Erfahrung bezeichnete die Programmiersprache als „Fass ohne Boden“.

Andere weisen darauf hin, dass die Bemühungen, die eigenen C++-Kenntnisse zu verbessern, mit erheblichen Kosten verbunden sein können. „Viele Leute, die jahrzehntelang eher schlecht als recht in C++ programmiert haben, lernen nie, es besser zu machen“, glaubt einer, während ein anderer meint, dass C++-Entwickler:innen „die geringste Bandbreite an Programmierfähigkeiten von allen Programmiersprachen“ hätten, entsprechend schwierig sei es, mit anderen Programmiersprachen umzugehen.

Sie werden wahrscheinlich auch Schwierigkeiten haben, C++-Jobs zu finden. Obwohl C++ auf dem TIOBE-Index die zweitbeliebteste Programmiersprache ist, ist sie weit entfernt von den Top-10 der bei Stellenangeboten im Finanzdienstleistungssektor gefragtesten Programmiersprachen.

Tragischerweise kann die Beschäftigung mit C++ auch dazu führen, mit der Zeit schlechter in C++ zu werden. Ein Entwickler erklärt: „Ich finde nicht, dass die Beherrschung einer anderen Sprache (einschließlich C++ von vor 10 Jahren) sich gut auf das Beherrschen von C++ übertragen lässt.“ Ein anderer sagt, dass einige erfahrene C++-Programmierer „ungünstige Angewohnheiten“ entwickelt haben, die auf älteren Versionen der Sprache basieren und für die heutige Zeit wenig geeignet sind.

Eine dieser ungünstigen Angewohnheiten ist die Bevorzugung der Leistung gegenüber der Funktion, unabhängig von den Zielen. Ein Ingenieur sagte, dass C++-Entwickler:innen „in der Regel Code schreiben, der zwar effizient, aber schwer zu verstehen ist, selbst wenn die Effektivität nicht zu den Anforderungen gehört.“

Sich auf eine Sprache mit minimalen Karriereaussichten festzulegen, ist in der Finanzwelt weit verbreitet. Q-Entwickler:innen, die KDB verwenden, beklagen, dass sie sich mit der Programmiersprache auseinandersetzen müssen und selbst bei Jane Street, einer Algorithmic-Trading-Firma mit exzellenten Gehältern, stellen OCAML-Entwickler:innen fest, dass ihre Kenntnisse nicht immer auf andere Jobs übertragbar sind.

C++ nur darum zu lernen, weil ein paar wenige Stellenausschreibungen sehr hohe Gehälter versprechen, wäre ein Fehler – doch das sollte Elite-Programmierer:innen nicht davon abhalten, die Sprache auszuprobieren. Letztlich gibt es in Bereichen wie dem Hochfrequenzhandel nichts, was besser funktioniert als C++ (außer vielleicht Rust, aber das wäre nochmal ein ganz anderes Thema). Die Frage ist lediglich: Bist du gut genug?

