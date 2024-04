Wo es sich in der Finanzbranche am besten arbeitet (und das Gehalt entsprechend ist)

Wenn die Finanzbranche für etwas bekannt ist, dann für die üppigen Gehaltspakete. Die – und die immense Arbeitsbelastung.

Unser Gehalts- und Bonusbericht 2024 gibt Auskunft darüber, wo am meisten gearbeitet wird. Unser Bericht basiert auf unserer Anfang des Jahres durchgeführten Umfrage, an der sich rund 6.000 Menschen beteiligt haben, die allesamt in der Finanzbranche tätig sind, flächendeckend im gesamten Sektor, in verschiedensten Regionen der Welt und auf unterschiedlichsten Karriereebenen.

(Wir haben immer noch Probleme mit der Anzeige von Diagrammen auf Mobiltelefonen, daher empfehlen wir die Ansicht auf dem Desktop-Computer).

Es überrascht nicht, dass die Befragten aus dem Investmentbanking (das den Bereich M&A und das Kapitalmarktgeschäft umfasst) branchenweit mit am meisten arbeiten.

Obwohl die durchschnittlich 67 Stunden pro Woche im Bereich M&A deutlich unter den 100 Stunden liegen, die während der Pandemie angesagt waren, wird dort nach wie vor deutlich mehr gearbeitet als in anderen Abteilungen im Banking. Rechnet man das Gehalt auf die Anzahl der Arbeitsstunden um, so zeigt sich, dass Investmentbanker:innen im Bereich Equity Capital Markets im Jahr 2023 am besten verdient haben, nämlich in Summe 120 Dollar pro Stunde (Gehalt plus Bonus).

Auf Stunden heruntergerechnet, haben im Sales und Trading im Jahr 2023 fast alle deutlich mehr verdient als Banker:innen. So verdienten Fachleute für Kreditvertrieb und -handel beispielsweise im Durchschnitt 147 Dollar pro Stunde. Rohstoff- und Makrofachleute bekamen pro Stunde 170 bzw. 180 Dollar.

Die höchste Vergütung pro Stunde und auch die höchste Gesamtvergütung war bei Hedgefonds zu finden. Hedgefonds-Fachleute verdienten pro Stunde fast doppelt so viel wie die Mitarbeitenden von Private-Equity-Fonds.

Aufgrund des schwierigen Jahrs für M&A-Banker:innen rutschte deren Stundenlohn unter den anderer Funktionen. Unsere Umfrage zeigt, dass Equity Researcher im Jahr 2023 eine höhere Stundenvergütung erhalten haben als M&A-Banker.

Der gefallene Stundenlohn sorgt bei M&A-Banker:innen für Unmut. „Die Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden und die Komplexität der Aufgaben rechtfertigen eine höhere Vergütung“, sagt ein M&A-Associate, der bei Evercore in den USA arbeitet.

Ein anderer Associate, der bei der Deutschen Bank in London tätig ist, beklagt, dass sein Bonus trotz „mehr Verantwortung“ und „besserer“ Leistung des Teams „magerer war als im letzten Jahr“. Außerhalb der umsatzbringenden Schlüsselpositionen in den Bereichen Vertrieb und Handel, M&A und Equity and Debt Capital Markets ist die Wochenarbeitszeit in der Finanzbranche weniger ausufernd und bewegt sich zwischen 43 und 48 Stunden. Die Vergütung pro Stunde ist entsprechend niedriger: Fachleute aus dem Bereich Operations verdienen 79 Dollar pro Stunde, in den Finanz-Abteilungen (einschließlich Wirtschaftsprüfung und Buchhaltung) gibt es pro Stunde im Durchschnitt 101 Dollar.

