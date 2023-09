„Ich habe meiner Frau gesagt, dass ich während meiner Bankenkarriere auf jeden Fall einmal gefeuert werde“

Ich habe über 20 Jahre lang bei US-Investmentbanken gearbeitet und bin in dieser Zeit nicht nur selbst entlassen worden, sondern habe auch Leute eingestellt, die schon einmal gekündigt worden sind.

Wer in der Finanzbranche arbeitet, muss man mit so etwas rechnen. Die Menschen um einen herum muss man darauf vorbereiten. Ich habe schon sehr früh in meiner Karriere mit meiner Frau gesprochen und ihr gesagt, dass es sein kann, dass ich irgendwann einmal gefeuert werde. In unserer Branche ist das Standard.

Meine Frau war darauf vorbereitet, aber als es dann passiert ist, war es trotzdem schwer. Im Banking bist du von einer RiF (reduction in force) am ehesten betroffen, wenn du entweder sehr jung oder sehr alt bist. Mit zunehmender Betriebszugehörigkeit vergisst du das aber und gehst davon aus, dass es dich nicht treffen wird. Denk daran, dass es trotzdem passieren kann, vor allem, wenn du schon lange am selben Ort arbeitest.

Wenn du als Junior-Banker im Zuge einer „RiF“ gekündigt wirst, kann das schwer sein: Du hast weder die Kontakte noch die Erfahrung, um im Meer der Uniabsolvent:innen herauszustechen, die gerade in die Branche einsteigen. Das heißt aber nicht, dass du aufgeben solltest: In der Finanzbranche gibt es viele Menschen, die sich am Anfang ihrer Karriere schwergetan haben – das gehört irgendwie dazu.

Wenn du als erfahrener Banker Opfer einer RiF wirst, ist der weitere Verlauf deiner Karriere davon abhängig, wie du reagierst. Wenn du bei einer Top-Tier-Bank warst , werden Second- und Third-Tier-Banken bei dir anklopfen. Wenn du es dir leisten kannst, dann solltest du diese Angebote ausschlagen. Ich habe schon viele Leute gesehen, die auf diese Weise die Pyramide hinabgestiegen sind und der Meinung sind, dass sie nach ein paar Monaten wieder oben einsteigen können. Das allerdings ist nicht leicht.

Erfahrene Banker:innen sollten sich nicht auf jede Stelle bewerben, die ausgeschrieben wird, sondern stattdessen warten, bis sich die Lage wieder bessert oder aber etwas ähnliches machen, bis das richtige Angebot hereinkommt.

In beiden Fällen wird dir niemand einen Strick daraus drehen, dass du gekündigt worden bist, egal ob du Junior oder Senior bist. Solange der Markt nicht absolut boomt, kommt es nicht auf deine Leistung an, sondern es kann sich einfach immer treffen.

Und wenn du gekündigt wirst und keine Lust mehr hast, in der Finanzbranche zu bleiben? Du hast jede Menge Möglichkeiten. Selbst Trader haben viele Skills, die in andere Bereiche übertragen werden können – sie sind in der Lage, große Mengen an Informationen schnell zu verarbeiten und Entscheidungen zu treffen, und zwar 12 Stunden am Tag. Banker:innen sind ein viel höheres Tempo gewohnt als Menschen in anderen Branchen und ihre Skills sind überall in der Wirtschaft wertvoll.

Fabian Reid (Pseudonym) ist Managing Director bei einer US-Bank in London

