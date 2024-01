„Meine Tochter arbeitet bei Goldman Sachs – und ist unglücklich über ihren Bonus“

Meine Tochter arbeitet bei Goldman Sachs. Mit dem, was sie dort verdient, ist sie ganz und gar nicht zufrieden.

Sie hat an einer Top-Uni studiert und arbeitet seit ein paar Jahren an einem Trading Desk. Als sie letzte Woche erfahren hat, was sie als Bonus bekommt, war sie richtig, richtig sauer.

Sie erzählt, dass sie nicht die Einzige ist. Sie findet, dass sie sehr viel mehr verdient hätte und entsprechend will sie sich jetzt wegbewerben. Sie hat das Gefühl, dass die Nachwuchskräfte mager bezahlt werden, die Managing Directors sich hingegen immer noch die Taschen voll machen. Das sei nicht fair.

Sie sagt, dass die Fehler im Privatkundengeschäft die Lage für Leute in ihrer Alter zusätzlich verschlimmert haben. Seit ihrem Eintritt in die Bank seien die Gehälter geschrumpft und die Arbeit mache weniger Spaß, man würde weniger reisen und weniger häufig mit Kunden essen gehen.

Meine Tochter bringt alles mit. Ich bin sicher, dass andere Banken sie gerne haben wollen. Mich interessiert, ob andere Ähnliches erlebt haben.

Elizabeth Marshall ist ein Pseudonym

