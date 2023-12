Frankfurter Banker erwarten die höchsten Boni für 2023

Wie hoch ist dein Bonus dieses Jahr? An unserer „Bonus Expectations Survey“ haben 2.000 Menschen teilgenommen und die Ergebnisse zeigen, dass die Erwartungen von Standort zu Standort sehr unterschiedlich sind.

Am optimistischsten ist man dieses Jahr in der Finanzbranche in Frankfurt. Wie die Grafik zeigt, erwarten die Umfrageteilnehmenden dort, dass ihre Boni im Schnitt 15 Prozent höher sind als im Vorjahr.

Das Deal-Aufkommen vor Ort könnte Grund für ihren Optimismus sein. Die Umsätze im Investmentbanking sind zwischen 2022 und 2023 sowohl weltweit als auch in der EMEA-Region zurückgegangen, der deutsche Markt allerdings hat sich relativ gut geschlagen, laut Dealogic ist er sogar um 5 Prozent gewachsen.

In anderen Städten waren die Erwartungen weniger deutlich ausgeprägt, wobei London (+9 Prozent), New York (+8 Prozent) und Paris (+7 Prozent) über dem weltweiten Durchschnitt von 6 Prozent lagen.

Ein (Trading-)Director aus Paris gab im Rahmen unserer Umfrage an: „Die Zeiten sind hart“, und seine Bank habe ihm mitgeteilt, dass die gezahlten Boni „nicht unbedingt analog zu den Ergebnissteigerungen erhöht werden“.

Wenn London, New York, Paris und Frankfurt alle über dem weltweiten Durchschnitt liegen, wo wird dann ein Rückgang erwartet? Die Antwort: In Asien. Befragte aus den Finanzbranchen in Hongkong und Singapur gaben an, dass sie entweder sinkende (Hongkong -6 Prozent) oder gleichbleibende (Singapur +1 Prozent) Boni erwarten.

Warum ist das der Fall? Ein Equities Dales & Trading Director bei einer europäischen Bank in Hongkong äußerte sich pessimistisch über die Bonusaussichten und verwies auf die steigenden Kosten. Ihm sei gesagt worden, dass die Boni weiter sinken würden, wenn sein Team sein Budget nicht einhält. Ein anderer Director, der in Hongkong im quantitativen Bereich einer europäischen Bank arbeitet, sagte ganz schlicht: „Das Geschäft leidet“.

