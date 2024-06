Der Mann, den du im Private-Equity-Vorstellungsgespräch nicht erwähnen darfst

Es ist nicht leicht, ein Vorstellungsgespräch bei einer Private-Equity-Firma zu bekommen. Wenn du es schaffst, solltest du keinesfalls den Kardinalsfehler begehen, im Case Study Interview „wie ein Käufer“ zu denken. Und du solltest auch nicht Ludovic Phalippou erwähnen, Finanzwirtschaftsprofessor an der Universität Oxford.

Wenn du den Namen Phalippou erwähnst, kann dein Vorstellungsgespräch sehr schnell vorbei sein.

Phalippou ist den Private-Equity-Firmen seit 15 Jahren ein Dorn im Auge. 2019 hatte er in seinem Aufsatz 'An Inconvenient Fact: Private Equity Returns & The Billionaire Factory' die These formuliert, dass die Private-Equity-Branche keine höheren Renditen erzielt als Anlagen in Indexfonds.

Private Equity-Investoren würden kaum etwas dafür bekommen, dass sie ihr Geld fest anlegen, so Phalippou, dafür würde dann aber einer Handvoll elitärer Private-Equity-Leute abkassieren. Die Fonds zahlen Hunderte von Milliarden an Carried Interest aus, die der Kapitalertragssteuer und nicht der Einkommenssteuer unterliegen. Dank des Carried Interest ist die Zahl der Multimilliardäre in der Private-Equity-Branche laut Phalippou von drei (2003) auf 22 (2020) gestiegen.

Jetzt wo Private-Equity-Firmen mit dem Ausstieg aus ihren Investitionen kämpfen, scheint sich die Kritik von Phalippou zu bewahrheiten. In der Toronto Globe and Mail war im letzten Monat zu lesen, dass der Canada Pension Plan Fund (CPP), der stark in Anlagen wie Private Equity, Immobilien und Infrastruktur investiert ist, letztes Jahr eine Rendite von 8 Prozent erzielte, während sein „Referenzportfolio“, eine Zusammensetzung aus globalen Aktien- und Rentenindizes, um 19,9 Prozent zugelegt hat. Im Zuge der Ausweitung von CPP auf eher abseitige Anlagen ist die Zahl der Mitarbeitenden laut The Globe and Mail von 150 (2006) auf über 1.200 (2024) angestiegen und damit geradezu explodiert. Auch die Gehälter sind in die Höhe geschossen. Die fünf bestbezahlten Führungskräfte bei CPP erhalten heute eine Vergütung von durchschnittlich fast 4 Millionen Dollar pro Jahr, fast fünfmal so viel wie im Jahr 2006. Die Gehälter aller anderen liegen im Durchschnitt bei mehr als 500.000 Dollar pro Kopf.

Es scheint, als ob überbezahlte Private-Equity-Fachleute dafür belohnt werden, unterdurchschnittliche Renditen zu erwirtschaften – und Phalippou ist nicht der Einzige, dem das auffällt.

Es ist reine Ironie, wenn auch nicht überraschend, dass viele von Phalippous Studierenden ins Private Equity gehen wollen. Er schätzt, dass von seinen Studierenden jedes Jahr 100 in den Bereich gehen. Im Jahr 2021 sagte Phalippou, dass er mit E-Mails von Studierenden „bombardiert“ wurde, die einen Job im Private Equity wollten und dass er ihnen zu „Zynismus“ geraten habe. Er sagt, dass er seine Studierenden nicht davon abhält, in die Private-Equity-Branche zu gehen: Die Jobs sind aufregend und hoch bezahlt, aber der Wettbewerb ist hart, es gibt viele Überstunden und man ist umgeben von hochintelligenten Menschen, denen Geld über alles geht. „Man muss das passende Mindset mitbringen.“

Phalippou ist mit seiner Kritik an der Branche berühmt geworden – und steht ihr dennoch wohlwollend gegenüber. Andersherum sind Private-Equity-Firmen weniger offen gegenüber Studierenden, die auf seine Ideen verweisen. Ein ehemaliger Student erzählte Phalippou, dass sein Vorstellungsgespräch bei einer Private-Equity-Firma ein trauriges Ende nahm: Er hatte Phalippous Argument erwähnt, wonach die internal rate of return (IRR) kein gutes Maß für den Erfolg einer Investition sei, weil er manipuliert und verzerrt werden kann. „Ich sage meinen Studierenden immer, dass sie im Vorstellungsgespräch auf keinen Fall meinen Namen erwähnen sollten. Denn: Sie werden sonst direkt wieder heimgeschickt.“

Have a confidential story, tip, or comment you’d like to share? Contact: +44 7537 182250 (SMS, Whatsapp or voicemail). Telegram: @SarahButcher. Or email editortips@efinancialcareers.com. Signal also available.

Bear with us if you leave a comment at the bottom of this article: all our comments are moderated by human beings. Sometimes these humans might be asleep, or away from their desks, so it may take a while for your comment to appear. Eventually it will – unless it’s offensive or libelous (in which case it won’t.)