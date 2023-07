Welche andere deutsche Bank still und heimlich große Namen einstellt

Es ist allgemein bekannt, dass Fabrizio Campelli bei der Deutschen Bank dieses Jahr die Personalzuwachs im Zaum halten will. Weniger bekannt ist, dass es eine deutsche Landesbank gibt, die sich in Stellung bringt.

Die Landesbank Baden-Württemberg ist nicht als Investmentbank bekannt, sondern eher als staatlich unterstützter Kreditgeber für Geschäftsbanken in den Bundesländern Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen, von denen keines als internationales Finanzzentrum bekannt ist. Aber die Bank hat viel vor – und das ist das Entscheidende.

Während die Unicredit sich vor allem auf Italien konzentriert und die Commerzbank ihre Strategie neu aufstellt, baut die Landesbank Baden-Württemberg in aller Stille Personal auf. Der jüngste Neuzugang, Daniel Wrobel, war einst Managing Director bei Barclays und war zuvor Head of EMEA Cross Asset Solution Sales bei Wells Fargo in Frankfurt. Wrobel wird ab September 2023 Leiter des Bereichs Finanzinstitute und Unternehmen bei der Landesbank Baden-Württemberg.

Wrobel wollte sich auf Anfrage nicht äußern, aber sein Wechsel soll orchestriert worden sein von Dr. Christian Ricken, Head of Markets bei der Landesbank Baden-Württemberg, der 2017 nach Stationen bei der Deutschen Bank und McKinsey & Co. zur Landesbank Baden-Württemberg gekommen war.

Weitere Neuzugänge in diesem Jahr sind Hansjörg Rommel im Bereich Debt Capital Markets und Evelyn Dettling im Bereich Fixed Income Sales. Das ist zwar nicht ganz so viel wie die 50 Führungskräfte, die die Deutsche Bank neu an Bord geholt hat, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung.

Ende letzten Jahres hatte die Landesbank Baden-Württemberg im Rahmen ihrer Ergebnispräsentation angekündigt, das Corporate-Finance-Geschäft ausbauen und nach Asien expandieren zu wollen.

Klicke hier, um ein Profil auf eFinancialCareers anzulegen. Werde gefunden von Recruitern, die Jobs besetzten, in denen jede und jeder willkommen ist.

Have a confidential story, tip, or comment you’d like to share? Contact: +44 7537 182250 (SMS, Whatsapp or voicemail). Telegram: @SarahButcher. Click here to fill in our anonymous form, or email editortips@efinancialcareers.com. Signal also available.

Bear with us if you leave a comment at the bottom of this article: all our comments are moderated by human beings. Sometimes these humans might be asleep, or away from their desks, so it may take a while for your comment to appear. Eventually it will – unless it’s offensive or libelous (in which case it won’t.)