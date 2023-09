Praktikum bei Jane-Street: Mit 22 Jahren innerhalb von 11 Wochen angeblich 64.000 Dollar verdienen

Wie viel verdient man als Praktikant bei Jane Street, der elektronischen Trading-Firma, die für ihre hohen Gehälter zurecht bekannt ist?

Das Unternehmen will sich offiziell nicht äußern, doch aus zuverlässigen Quellen ist zu erfahren, dass die rund 400 Praktikant:innen bei Jane Street weltweit in diesem Sommer jeweils rund 64.000 Dollar für ihr 11-wöchiges Praktikum bekommen, also 23.000 Dollar pro Monat. Darin enthalten sind vermutlich die Antritts-Boni und die Kosten für die Unterkunft.

Jane Street und Citadel Securities buhlen beide um Personal und sind dafür bekannt, am besten in der Finanzbranche zu bezahlen. Citadel Praktikant:innen bekommen dieses Jahr ein Monatsgehalt von 20.000 Dollar.

Einen Fuß in die Tür zu bekommen, ist bei beiden Unternehmen schwierig: Citadel nimmt nur 0,5 Prozent aller Bewerber:innen an und Jane Street stellt seit jeher vor allem Leute ein, die quantitative Fächer an Eliteuniversitäten studiert haben und dort die Jahrgangsbesten waren und Mathematik-Olympiaden gewonnen haben. Wer in die in diese Kategorien fällt, bekommt häufig Stellenangebote von beiden Unternehmen.

Quantitative Trader und Researcher verdienen am meisten, Quant-Entwickler am wenigsten. Innerhalb von drei Jahren können die besten quantitativen Trader bei Jane Street ein achtstelliges Einkommen erzielen. Quant-Entwickler bei Jane Street müssen angeblich fünf Jahre warten, um in diese Gehaltsriege aufzusteigen.

Laut Levels.fyi gibt es Software-Ingenieure mit sieben Jahren Berufserfahrung, die bei Jane Street 800.000 Dollar verdienen. Es heißt aber auch, dass es dort Systemingenieure mit 24 Jahren Berufserfahrung gibt, die 850.000 Dollar verdienen.

Was müssen die Praktikant:innen bei Jane Street diesen Sommer ihr Geld tun? Es ist noch zu früh, um das zu sagen. Letztes Jahr mussten sie Open-Source-Tools schreiben, Datenabrufprogramme für Live-Daten erstellen und Testtools verbessern.

Jane Street schreibt bereits seine Praktika für 2024 aus und bietet den Quant-Trader-Praktikanten des nächsten Jahres ein anteiliges Gehalt von 250 000 Dollar.

Während elektronische Trading-Unternehmen wie Jane Street und Citadel Securities sich branchenweit am großzügigsten geben, könnte ihre Fähigkeit, die Vergütung weiterhin exponentiell zu steigern, durch die Umsätze geschmälert werden. Nachdem der Umsatz 2022 durch die steigende Volatilität angeheizt wurde, sind die Netto-Tradingumsätze bei Citadel Securities im ersten Halbjahr 2023 um 35 Prozent eingebrochen.

