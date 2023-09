Deutscher Banker in London geht zu koreanischer Investmentbank

Dass Leute den Job wechseln, passiert ständig – innerhalb des Bankings und darüber hinaus. Es wird gewechselt zu großen Banken, zu kleinen Banken, zu europäischen Banken, zu asiatischen Banken, zu amerikanischen Banken. Und manchmal sogar zu koreanischen Banken.

Letzteres ist jetzt der Fall bei Daniel Ritter. Ritter ist Anfang der Woche zu NH Investments and Securities in London gewechselt, einer der größten koreanischen Banken. Er wird dort Head of European Leveraged Finance (LevFin) und Head of DACH Debt and Equity.

Ritter kommt von Jefferies, wo er fast fünf Jahre lang im Bereich LevFin verbracht hatte, die letzten drei Jahre als Director. Vielleicht erklärt das, warum er bereit war für den nächsten großen Karriereschritt – auch wenn dieser ein eher unorthodoxes Ziel hatte.

NH Investments and Securities ist erst seit Kurzem in London aktiv. Die Niederlassung besteht erst seit 2016 und war das erste Büro in Europa und ist neben New York, wo die Bank seit 1992 vertreten ist, der zweite Standort außerhalb Asiens. Nach unserer Kenntnis sind die Büros in beiden Städten relativ klein.

Klicke hier, um ein Profil auf eFinancialCareers anzulegen. Werde gefunden von Recruitern, die Jobs besetzten, in denen jede und jeder willkommen ist.

Have a confidential story, tip, or comment you’d like to share? Contact: +44 7537 182250 (SMS, Whatsapp or voicemail). Telegram: @SarahButcher. Click here to fill in our anonymous form, or email editortips@efinancialcareers.com. Signal also available.

Bear with us if you leave a comment at the bottom of this article: all our comments are moderated by human beings. Sometimes these humans might be asleep, or away from their desks, so it may take a while for your comment to appear. Eventually it will – unless it’s offensive or libelous (in which case it won’t.)