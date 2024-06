„Multistrategie Hedgefonds sind voll von Kids, die keine Ahnung von Portfoliomanagement haben“

Wenn Wirtschaftshistoriker irgendwann auf die 2020er-Jahre zurückblicken, wird in der Finanzdienstleistungsbranche wahrscheinlich eines herausragen: Multistrategie-Hedgefonds. Ihr Wachstum, ihr Glanz, ihre Vergütung.

Aber nach einem Jahrzehnt, in dem sie jeden aufgesaugt haben, der eine Sharpe Ratio von 1,5 hat und 25 Mio. US-Dollar Kapital einsetzen konnte (wobei eine Sharpe Ratio >3 und ein Einsatz von 100 Mio. US-Dollar natürlich noch lieber gesehen wurden) und ihnen ~ 20 Prozent des Gewinns pro Aktie zahlten, fallen Multistrategie-Hedgefonds in Ungnade. Es wird mehr gespart als üblich und Zinshändler gehen wieder zurück zu den Banken. Alte Hasen aus der Hedgefonds-Szene fühlen sich bestätigt – und das sagen sie auch.

„Ich war gestern Abend bei einem Abendessen mit dem CEO eines Hedgefonds und jemandem, der über 10 Jahre lang COO eines der großen Multis war, und wir waren alle über 50“, sagt ein erfahrener Aktien-Portfoliomanager, der seit über 30 Jahren im Geschäft ist. „Wir haben über den Stand der Vermögensallokation und den Nachwuchs in der Branche gesprochen, der zu großen Teilen kaum versteht, wie Portfoliomanagement wirklich funktioniert.“

Multistrategie-Fonds sollen marktneutral sein. Verschiedene Teams führen unter Portfoliomanagern in so genannten „Pods“ unterschiedliche Strategien durch, die sich jedoch nicht gegenseitig aufheben, sondern in Kombination Alpha generieren. Bei einigen Fonds weiß ein Pod oft nicht, was die anderen Pods tun. Sie verdienen Geld, indem sie den Markt im Durchschnitt schlagen. „Nach dem Gesetz der großen Zahlen neigen sie dazu, immer bessere risikobereinigte Profile zu haben“, sagte Giuseppe Paleologo, Quant und früher als Risikomanager bei Spitzenfonds wie Millennium, im vergangenen Monat gegenüber Bloomberg mit Blick auf Multistrats.

Genau aus diesem Grund sagen Kritiker, dass die Portfoliomanager der „Podshops“ nicht wüssten, wie man Geld über den gesamten Zyklus hinweg verwalte: Das Risiko wird zentral auf Organisationsebene verwaltet; die Geschäfte werden extern durch die unsichtbaren Strategien anderer Pods und nicht durch einzelne Portfoliomanager abgesichert. „Ich habe Freunde bei einem der großen Pod-Shops, und sobald sie eine Position eingehen, gibt es zwei zentrale Absicherungen dagegen“, sagt der genannte Portfoliomanager. „Aber wenn ich eine Position in meinem Fonds aufnehme, sichere ich mich selbst dagegen ab.

Er argumentiert, dass Hedgefonds-Nachwuchskräfte von den Pod-Shops ausgehöhlt würden. „Die Branche ist voll von jungen Leuten im Alter von 25 bis 35 Jahren, die es gewohnt sind, innerhalb von 30-Millionen-Dollar-Ärmeln zu operieren, mit engen Stopps, wenn sie 2,5 Prozent im Minus sind. Es gibt eine Generation von Leuten, die so gut wie nichts über die Generierung von Alpha mit ihren eigenen Long- und Short-Trades wissen.“

Der Druck, weiterhin risikofreie Renditen zu erwirtschaften, schränkt die Erfahrung der Portfoliomanager in den Multistrategy-Shops am meisten ein. Theoretisch können diese großen Fonds mit Verlusten, die sich mit der Zeit ausgleichen könnten, nachsichtig umgehen. In der Realität sind sie das oft nicht, vor allem nicht bei unerprobten Talenten. „Der Betrag, den man verlieren darf, ist in der Regel sehr, sehr begrenzt, und deshalb muss der Zeithorizont für den Handel kurz sein“, sagt ein anderer erfahrener Portfoliomanager. „Sie sagen vielleicht, dass der Drawdown[-Verlust] 5 Prozent beträgt, aber normalerweise wird das Kapital schon abgezogen, wenn man 2,5 bis 3 Prozent verloren hat. Zu diesem Zeitpunkt stehst du bereits mit einem Fuß vor der Tür.“

Das bedeutet, dass eine Handelsidee, die kurzfristig 10 Prozent Verlust macht, langfristig jedoch 40 Prozent einbringt, für einen Multistrategie-Fonds nicht geeignet ist. Ebenso wenig wie eine Handelsidee, die langfristig 40 Prozent einbringt, aber erst in sechs Monaten umgesetzt werden kann, wenn ein Verlust vermieden werden soll. „Die großen Pod-Shops wollen, dass du jeden Tag 65-70 Prozent deines Risikobudgets einsetzt“, sagt der andere Handelsveteran. Sie wollen, dass man sein Kapital einsetzt, auch wenn die Chancen nicht sehr groß sind, aber überzeugende Chancen lassen sich nicht immer finden, und das gefällt ihnen nicht.

Das Ergebnis ist, dass nur wenige Handelsstrategien bei den großen Hedgefonds funktionieren und dass viele Portfoliomanager (PMs) nicht überleben. „Rund 20 Prozent der PMs werden jedes Jahr entlassen oder verlassen das Unternehmen“, sagte Paleogo in seinem Bloomberg-Interview. Selbst das könnte defensiv geschätzt sein: Abgänge innerhalb weniger Monate seien nicht ungewöhnlich.

Einige der PMs, die sich nicht halten können, kehren ins Bankgeschäft zurück, es gibt aber auch viele, die zu anderen Multistrategie-Hedgefonds gehen. „Es ist eine sich ständig drehende Tür“, sagt der Aktienmanager. „Man sieht dieselben Leute sechs oder sieben Mal bei verschiedenen Fonds.“ Bei keinem dieser Fonds würden sie erleben, mehr als 5 Prozent im Minus zu liegen.

Vor den Multimanagern war die Lage anders. Bei Single-Manager-Fonds ist sie es immer noch: Chris Rokos lag 2021 um 26 Prozent im Minus, aber 2022 um mehr als 50 Prozent im Plus. Die Hedgefonds-Veteranen argumentieren, dass es in Zukunft auf die Fähigkeit ankomme, Wetten zu platzieren und diese im Lauf der Zeit abzusichern. „Es wird wieder darum gehen, den Vermögenswert zu kennen, anstatt nur Daten zu sammeln und einen Arbitragehandel zu platzieren, der 45 Minuten dauert“, sagt einer. „Die neue Generation, die nur bei Multimanagern arbeiten will, kennt sich damit nicht aus.“

