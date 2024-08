Verheiratete Senior-Bankerin wird wegen Affäre entlassen – und sagt, sie habe nichts gewusst

Nadine Ahn ist 53 Jahre, verheiratet und hat Kinder. Das gilt auch für den etwa 56-jährigen Ken Mason. Ahn und Mason waren zehn Jahre lang befreundet und beide tätig bei der Royal Bank of Canada (RBC). Sie wurde CFO und war nach eigenen Angaben sogar auf bestem Wege dazu, CEO zu werden. Er war VP im Treasury-Team und auf Kapital- und Terminfinanzierungen spezialisiert.

Am 5. April wurden Ahn und Mason entlassen. RBC erklärt, die beiden hätten eine Affäre gehabt und eine „eingehende Untersuchung durch einen externen Rechtsbeistand“ habe ergeben, dass die Faktenlage klar sei und ein „erheblicher Verstoß“ gegen den Verhaltenskodex vorliege, der auf unwiderlegbaren Beweisen basiere. RBC erklärte weiter, Ahn habe Mason bei dessen Karriere geholfen.

Ahn und Mason widersprechen: Es habe keine Affäre und keine bevorzugte Behandlung gegeben. Sie hat im Jahr rund 3 Millionen Dollar verdient und verklagt RBC nun auf 49 Millionen Dollar, davon 20 Millionen Dollar wegen „verheerender, weltweiter Rufschädigung“. Wir wissen nicht, wie viel Mason verdient hat – er verklagt RBC auf 20 Millionen Dollar.

Sogar Dave McKay, Präsident und CEO von RBC, wurde in die Intrige verwickelt. Berichten zufolge schickte er Nadine Ahn am Abend des 4. April eine verwirrende Textnachricht, in der er sie zu einem plötzlich anberaumten Meeting am Freitagmorgen einlud. Als sie beim Meeting ankam, war von McKay nichts zu sehen. Anwesend waren nur ein Anwalt und ein Mitarbeiter der Personalabteilung, die ihr direkt Laptop und Handy abnahmen und sie zwei Stunden lang verhörten. Mason wurde vom Chief Risk Officer einbestellt und erlebte Ähnliches.

Der Fall ist insofern kurios, als die Bank darauf besteht, dass es die Affäre gegeben habe und erklärt, man wolle sich „energisch verteidigen“, während die Beschuldigten ebenso beharrlich behaupten, es habe sich um ein rein platonisches, berufliches Verhältnis gehandelt.

In jedem Fall bleibt es eine Warnung für alle, ob bei RBC oder anderen Banken.

