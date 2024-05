"VPs haben ein besseres Leben im Bankwesen, aber nur, wenn sie unglückliche Menschen sind"

Omar Sadraoui weiß aus erster Hand, wie es ist, ein Junior-Investmentbanker zu sein. Als Absolvent des renommierten Master-in-Management-Programms an der HEC Paris verbrachte er drei Jahre bei der Deutschen Bank in London, zunächst als Analyst und dann als Associate, bevor er im letzten August kündigte. Sadraoui sagt, dass er nicht der Einzige ist: Die meisten Junioren verlassen die Bankbranche; es ist die Minderheit, die bleibt.

"Die Leute verlassen die Banken, weil es an Wertschätzung für einen selbst und seine Zeit fehlt", sagt Sadraoui. "Die Menschen, die über dir stehen, nehmen alles als selbstverständlich hin. Ein einfaches 'Danke' könnte die Leute dazu bringen, länger zu bleiben, aber das Problem ist, dass das Management kulturell aus einer anderen Generation stammt."

Sadraoui sagt nicht, wie viele Stunden er jede Woche bei der Deutschen Bank in London gearbeitet hat, aber er gibt ein Beispiel eines Analystenkollegen, der um seine Abschlussfeier herum etwas Zeit frei haben wollte. Trotz der rechtzeitigen Buchung der freien Tage und der frühzeitigen Ankündigung, sagt Sadraoui, wurde der Analyst dennoch gebeten zu arbeiten. Das ist typisch für eine Branche, in der Junioren als entbehrlich behandelt werden.

"Die Realität ist, dass man mit den Stunden, die man als Juniorbanker leistet, nicht so viel verdient", sagt Sadraoui. "Man könnte das Gleiche verdienen, indem man einen normalen Bürojob macht und dann bis 4 Uhr morgens Uber fährt."

Das Leben in London ist teurer denn je, und Sadraoui sagt, dass viele Menschen entscheiden, dass es sich einfach nicht mehr lohnt, in die Bankenbranche zu gehen. "Die Leute werden in der Bankenbranche nicht genug bezahlt für die enorme Menge an Stunden und die Opfer, die sie in ihrem Leben bringen. Ich bin 30 und in meinem Alter fängt man an, sich einige schwierige Fragen darüber zu stellen, was man im Leben will."

Nachdem er die Analystenjahre überstanden und ein Jahr als Associate verbracht hatte, stand Sadraoui möglicherweise am Rande eines einfacheren Lebens. Aber er sagt, er wollte nicht zu der Person werden, die man durch die Bankenbranche wird. "Dein Leben ist besser als VP [Vice President], weil du andere Leute ausnutzen kannst", sagt er. "Selbst als Associate kannst du weniger selbst arbeiten und Angst nutzen, um die Analysten unter dir dazu zu bringen, die Arbeit zu erledigen, aber dabei wirst du ein unglücklicher Mensch. Um in der Branche zu überleben, muss man am Ende nur noch für sich selbst sorgen."

Während Analysten 100-Stunden-Wochen bewältigen, sagt Sadraoui, gibt es Schichten von Vice Presidents und Direktoren, die ihr Leben in Outlook verbringen. "Sie sind die Zusteller", sagt er. "Sie leiten nur E-Mails weiter und alles, was auf ihrem Schreibtisch liegt, an die Leute unter ihnen. Wenn sie das um 18 Uhr tun, kann keiner dieser Junioren sich beschweren. Auf dieser Ebene wollen viele Leute in der Bankenbranche nur das Gehalt, also versuchen sie, es mit minimalem Aufwand zu maximieren."

Sadraoui sagt, dass die MDs für die schlechten Lebensbedingungen der Junioren verantwortlich sind. "Die Leute an der Spitze der Banken versuchen, die Kultur zu ändern, aber die Managing Directors sind das Problem. Sie sind nicht organisiert. Wenn sie es wären, wäre es nicht notwendig, Leute zu bitten, die ganze Nacht durchzuarbeiten."

MDs haben auch keinen Anreiz, die Arbeitszeiten der Junioren zu reduzieren: "In der Medizin werden die Chirurgen bezahlt, aber die Chirurgen machen die Arbeit. In der Bankenbranche machen die Junioren die Arbeit und die leitenden Angestellten bekommen das ganze Geld."

Theoretisch wird künstliche Intelligenz in Zukunft bedeuten, dass leitende Banker mehr Arbeit selbst erledigen können. Die New York Times berichtete kürzlich, dass Goldman Sachs und Morgan Stanley planen, die Größe ihrer Analystenklassen um 66 % zu reduzieren, da KI Einzug hält. In der Realität, sagt Sadraoui, werden Junioren immer noch benötigt, weil die Banken der KI ihre Arbeit nicht anvertrauen werden: "Alles muss doppelt, dreifach, vierfach überprüft werden. Selbst mit KI werden sie Menschen brauchen, um dies zu tun."

Was macht er außerhalb des Finanzwesens? Sadraoui ist zurück in Paris, wo er Invest & You leitet, ein Unternehmen, das anderen jungen Menschen hilft, Jobs im Finanz- und Private-Equity-Bereich zu bekommen.

Have a confidential story, tip, or comment you’d like to share? Contact: +44 7537 182250 (SMS, Whatsapp or voicemail). Telegram: @SarahButcher. Click here to fill in our anonymous form, or email editortips@efinancialcareers.com. Signal also available.

Bear with us if you leave a comment at the bottom of this article: all our comments are moderated by human beings. Sometimes these humans might be asleep, or away from their desks, so it may take a while for your comment to appear. Eventually it will – unless it’s offensive or libelous (in which case it won’t.)