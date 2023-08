„Die MDs bei meiner Bank interessieren sich nur für ihre eigenen Boni“

like icon

Ich arbeite bei einer großen US-Bank, bei der vor Kurzem Leute entlassen wurden – und zwar auf eine Art und Weise, die intern für schlechte Stimmung sorgt.

Die Bank legt Wert darauf, dass die Kündigungen transparent kommuniziert werden, agiert in Wirklichkeit aber extrem bürokratisch. Die Entscheidungen werden auf der obersten Ebene getroffen, von MDs, die nicht die gesamte Lage überblicken. Mit Leuten, die in der Hierarchie zwei oder drei Stufen unter ihnen stehen, wird über die Kürzungen nicht gesprochen. Sie interessieren sich nur für ihre Boni und kümmern sich nicht um das, was hier tatsächlich schief läuft – Dinge, die wir schon vor Wochen oder sogar vor Monaten thematisiert haben.

Während die MDs die Sparrunden weiter vorantreiben und die eigentlichen Probleme ignorieren, trifft es alle, die unter ihnen stehen. Die oberste Führungsebene der Bank müsste eigentlich die entlassen, die Veränderungen verhindern und nicht diejenigen, die aufgrund ihrer Seniorität nicht in der Lage sind, Probleme zu thematisieren.

Am schlimmsten ist, dass jetzt die Leute entlassen werden, die nicht schuld sind an der Situation und trotzdem noch versucht haben, etwas zu retten – und dass gleichzeitig aber weiter eingestellt wird. Hier läuft etwas gewaltig schief: Loyale Mitarbeitende werden vergrault und stattdessen neue Leute angeworben. Es gibt ernsthaftes Führungsproblem. Wie man Leute zusammenschreit, wissen sie, aber sie kriegen es nicht hin, zu verstehen, woher die Probleme rühren. Das Einzige, was sie interessiert, sind ihre eigenen Boni.

Robbie Margolis ist ein Pseudonym.