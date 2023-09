Ehemaliger IT-Head bei Mercedes Benz-Fintech geht zu Krypto-Firma aus Singapur

like icon

IOHK, eine Krypto-Firma in Singapur, stellt in Europa massiv Personal ein. Gesucht werden Programmierer und Designer für ein neues Projekt – und einer der Entwickler, die jetzt eingestellt wurden, hat einen recht interessanten Hintergrund.

Thomas Übermeier geht zu IOHK als Head of Engineering bei Midnight, einer Blockchain, die auf Datensicherheit spezialisiert ist. Er arbeitet schon seit Jahren im Krypto-Bereich, zunächst in einer Management-Position beim Blockchain-Infrastruktur-Fintech Parity, dann als Consultant bei der Fintech -Beratung Ingenire.

Übermeiers interessanteste Station vor seinem Wechsel in die Krypto-Branche war bei Mercedes-Benz, wo er Head of IT Operations bei Mercedes Pay war, dem Fintech des deutschen Autoherstellers. Zudem war er mehrere Jahre lang auf der Buy-Side tätig, und zwar als Integration Engineer beim elektronischen Market-Maker IMC Trading.