Deutsche-Bank-MD verlässt Job, um seinen Sohn zu retten

2010 war Wolfgang Hammes auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Nach sieben Jahren bei McKinsey & Co in New York und zehn Jahren im Banking in London – bei Merrill Lynch und der Deutschen Bank – war er Co-Head of European Financial Institutions in Europa bei der Deutschen Bank. Dann allerdings erkrankte sein drei Jahre alter Sohn. Um ihn zu retten, gab Hammes seine Bankenkarriere auf und zog 4.400 Meilen weit weg.

„Es ging um mein Kind, daher ist es mir nicht schwergefallen“, sagt Hammes über seinen Schritt. „Viele Leute fragen, ob es eine schwierige Entscheidung war, haben aber selbst noch nie erlebt, wie es ist, wenn das eigene Kind in Lebensgefahr schwebt.“

Hammes‘ Sohn, der eine Immun-Schwäche und Nahrungsmittelallergien hatte, litt unter Anfällen, die bedingt waren durch eine akute Lungenentzündung. „Ich hatte einen Kunden in der Schweiz, der sagte, dass sein Sohn dasselbe Problem hatte. Die Probleme waren im Winter aufgetreten, aber nachdem die Familie nach Südasien gezogen war, wo es immer warm ist, sind die Probleme verschwunden“, sagt Hammes. Ein deutscher Wissenschaftler bestätigte, dass das Klima entscheidend sein kann. „Er sagte, er könne nichts versprechen, aber er habe Fälle erlebt, in denen ein Wechsel in ein ganzjähriges Sommerklima geholfen habe.“

Wäre Hammes nach Singapur gezogen, hätte er seine Finanzkarriere vielleicht weiterführen können, aber aufgrund der schweren Lebensmittelallergien seines Sohnes, die Atemnot auslösen können, war das zu riskant. „Wegen der Lebensmittelallergien können wir nur in Ländern leben, in denen wir die Landessprache sprechen“, sagt Hammes. „Mein Sohn ist allergisch gegen Milch, und schon in der englischen Sprache gibt es so viele Möglichkeiten, über Milchprodukte zu sprechen, dass es schwierig sein kann, sie auszuschließen – aber woanders ist es noch schlimmer.“

Hammes Frau ist amerikanische Staatsbürgerin und sein Sohn hat die doppelte Staatsbürgerschaft, so dass die Wahl auf den Süden der USA fiel. Die Familie zog nach Florida, wo es für einen Banker aus dem Bereich European Financial Institutions nur wenig Möglichkeiten gibt. „Ein Hybridmodell, bei dem meine Familie in Florida leben und ich nach New York pendeln würde, habe ich damals nicht in Erwägung gezogen“, so Hammes.

Heute ist er zu seiner anderen Leidenschaft zurückgekehrt: Risiko. Auf der Makroebene glaubt Hammes, dass uns eine weitere Finanzkrise bevorsteht. „Das Wirtschaftswachstum der letzten zwei Jahrzehnte war hauptsächlich eine Illusion, weil die Schulden viel schneller gewachsen sind als das BIP“, meint er. „Das wird jetzt deutlich – und das wird nicht in ein oder zwei Jahren erledigt sein. Wenn man heute die Zinssätze anhebt, dauert es trotzdem noch einige Jahre, bevor viele Refinanzierungen anstehen. Dann aber kommt es wirklich zum Lackmustest.“

Hammes, der als unabhängiger Risikoberater arbeitet, plädiert dafür, viel früher auf Probleme zu reagieren. „Man sollte Probleme angehen, solange sie noch beherrschbar sind“, sagt er. „Meine größte Sorge, dass wir kollektiv auf Risiken nicht vorbereitet sind und keinen Mut haben, uns auf das gefasst zu machen, was auf uns zukommt. Wenn wir keine Vorkehrungen treffen, wird es auf jeden Fall böse enden.“

Hammes' Sohn ist inzwischen ein gesunder 15-Jähriger, und Hammes selbst ist seit seinem Weggang aus London nicht mehr im Bankgeschäft tätig gewesen. Er hat damals die notwenigen Vorkehrungen getroffen, um eine mögliche Katastrophe abzuwenden: „Du denkst nicht darüber nach, wie die eigene Karriere hätte verlaufen können. Das hat keine Priorität“, sagt er.

Klicke hier, um ein Profil auf eFinancialCareers anzulegen. Werde gefunden von Recruitern, die Jobs besetzten, in denen jede und jeder willkommen ist.

Have a confidential story, tip, or comment you’d like to share? Contact: +44 7537 182250 (SMS, Whatsapp or voicemail). Telegram: @SarahButcher. Click here to fill in our anonymous form, or email editortips@efinancialcareers.com. Signal also available.

Bear with us if you leave a comment at the bottom of this article: all our comments are moderated by human beings. Sometimes these humans might be asleep, or away from their desks, so it may take a while for your comment to appear. Eventually it will – unless it’s offensive or libelous (in which case it won’t.)