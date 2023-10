„Senior-Leute von Goldman Sachs will ich in meinem Team nicht“

Ich habe zwar nie bei Goldman Sachs gearbeitet, dafür aber bei anderen amerikanischen Top-Investmentbanken und dort erlebt, wie Leute in Führungspositionen geholt wurden, die von Goldman Sachs kamen. Mit diesem Leuten zusammenzuarbeiten, ist mir nie leichtgefallen.

Wenn Senior-Leute von Goldman Sachs eingestellt werden, dann verhalten sie sich oft entsprechend. Ich habe erlebt, dass sie versuchen, ihre direkten Mitarbeitenden auszutauschen. Die neuen Leute sind dann entweder welche, mit denen sie schon früher zusammengearbeitet haben (häufig bei Goldman Sachs) oder in manchen Fällen auch einfach Freunde. Bei Leuten, die von anderen Banken kommen, scheint das anders zu laufen.

Das Ganze löst eine schwierige Dynamik aus. Es scheint, als wollten sie Gruppe aufbauen, in der die Menschen ihnen gegenüber uneingeschränkt loyal sind – und das ist problematisch. Fast immer wird noch im Lauf des ersten Jahres eine Umstrukturierung vorgenommen.

Haben andere ähnliche Erfahrungen gemacht? Dann schreibt es unten in die Kommentare.

Patrick Laffitte ist ein Pseudonym

