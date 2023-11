So kaschierst Du bei der Suche nach einem neuen (Banken-)Job deine Verzweiflung

Wenn du 2023 einen neuen Job in der Finanzbranche suchst und bisher erfolglos warst, dann ist es verständlich, dass du langsam panisch wirst. Thanksgiving steht vor der Tür. Danach kommt Weihnachten. Dann kommt die Bonus-Saison. Und dann konkurrierst du mit allen anderen, die dann 2024 einen neuen Arbeitsplatz suchen, weil sie unzufrieden sind mit dem, was sie verdienen.

Jetzt gilt: Die Fassung nicht verlieren. Die Finanzwelt ist eine Branche, in der Status wichtig ist. Ehrlichkeit kann zwar in manchen Situationen helfen, aber das Eingeständnis, dass du bei der Arbeitssuche langsam verzweifelst, könnte für dich zum Nachteil werden.

Get Morning Coffee ☕ in your inbox. Sign up here.

„Es gibt viele, die echt verzweifelt sind“, berichtet ein Headhunter, der sowohl in London als auch an der Wall Street tätig ist. „Leute, die ich gelinde gesagt als Stalker bezeichnen würde. Leute, die mich die ganze Zeit anrufen und fragen, ob ich schon etwas für sie habe.“

Du bist besonders, verkaufe dich nicht unter Wert

Die erste Regel bei der Suche nach einer neuen Stelle ist, dass du dir über deinen Wert im Klaren sein musst. Wenn du älter bist und wieder auf dem Markt Fuß fassen möchtest, musst du vielleicht eine Gehaltskürzung oder eine Degradierung in Kauf nehmen, das allerdings solltest du nicht vor dir hertragen: „Meine Kunden wollen niemanden einstellen, nur weil er oder sie billig ist. Sie wollen jemanden einstellen, weil die Person einen Mehrwert bietet“, sagt der Headhunter.

Das Gleiche gilt, wenn du als Berufseinsteiger:in mit dem ständigen Zustrom neuer Hochschulabsolvent:innen konkurrieren musst: Sei bereit, mit dem Gehalt zu konkurrieren, aber betone deine Erfahrung und was du kannst.

Sei interessant, aber nicht übereifrig

Menschen stellen andere Menschen zum Teil wegen ihrer Fähigkeiten ein, aber auch, weil sie sie mögen. Wenn du zum Zuge kommen willst, musst du zeigen, dass du ein Mensch bist, mit dem man gerne zusammen ist.

Wenn du schon in der Arbeitslosigkeit bist, musst du betonen, dass du deine Zeit auf eine wertvolle und spannende Weise genutzt hast.

„Ich hatte mit einer erfahrenen Vermögensverwalterin zu tun, die mir erzählte, dass sie die letzten sechs Monate ein Schloss in Frankreich renoviert hat“, sagt Karriereberater Dan Whitehead, der früher EMEA Head of Recruitment bei BlackRock war. „Wenn du kein Schloss hast, dann hast du vielleicht ein Ferienhaus in Suffolk renoviert“, schlägt er vor.

Und wenn du arbeitslos bist und kein Ferienhaus hast, das du renovieren könntest? Versuchen Sie es mit Projektarbeit oder ehrenamtlichem Engagement. „Das Beste, was du mit deiner Zeit anfangen kannst, ist eine Mitarbeit in Forschungsprojekten in deinem Bereich, sei es ein ESG-Projekt in deinem Produktbereich oder ehrenamtliches Engagement“, sagt Whitehead.

Lass dich nicht treiben, sondern übernimm die Kontrolle

Whitehead sagt, dass man ein Narrativ braucht. Du musst sagen können, dass du dir „eine Auszeit genommen hast, um zu überlegen, was du als Nächstes machen willst“.

Bei Bewerbungen und Vorstellungsgesprächen musst du deutlich machen, dass du ernsthaft interessiert bist und nicht nur aus Opportunismus da bist. „Du musst den Eindruck erwecken, dass du immer noch eine Strategie für deine Karriere hast“, sagt Whitehead. „Lege dar, warum die Stelle die perfekte Chance für dich ist.“

Dankbar sein, nicht gierig

Es kann gut sein, dass du über dein Netzwerk einen Job bekommst, aber dazu musst du wissen, wie du dein Netzwerk fütterst und es nicht ausbeuten.

„Beim Networking sollte es nie nur ums Nehmen gehen“, sagt Philip Beddows, Coach bei Silk Road Partnership in London. „Wenn sich Menschen mit jemandem treffen, der ihnen durch jemand anderen vermittelt wurde, dann gibt es nur wenige, die sich danach bei ihrem Kontakt melden und berichten, wie es gelaufen ist. Das ist erstaunlich“, sagt er. „Dabei dauert es wirklich nur einen Moment, um zu sagen, 'Ich bin dir sehr dankbar – ich habe mich mit der Person getroffen, die Sie vorgeschlagen haben, es war sehr wertvoll und wir bleiben in Kontakt‘.“

Auf diese Weise, so Beddows, gibst du den Mitgliedern deines Netzwerks das Gefühl, wertgeschätzt zu werden und sorgst dafür, dass sie sich an dich erinnern, wenn sie auf etwas stoßen, das dir helfen könnte.

Sei hartnäckig, aber nicht aufdringlich

Je länger sich deine Stellensuche hinzieht, desto größer ist die Gefahr, dass du zur Nervensäge wirst, wenn du dich immer wieder an die gleichen Personen und Personalverantwortlichen wendest.

Beddows sagt, dass du das vermeiden kannst, wenn du kreativ und offen bist und dein bisheriges Vorgehen immer wieder überdenkst. „Viele Leute kommen weiter, wenn sie immer dieselbe Straße entlang gehen“, sagt er. „Aber es gibt auch andere Wege, die zum selben Ziel führen.“

Wer sich auch abseits des Pfades bewegt und mit anderen Menschen spricht, andere Wege erkundet, an Veranstaltungen teilnimmt und Menschen trifft, mit denen du dich in der Festanstellung nicht befasst hättest, können sich laut Beddows glückliche Fügungen ergeben. „Glückliche Zufälle passieren nicht einfach so. Du musst dein eigener persönlicher Disruptor sein“, meint er.

Klicke hier, um ein Profil auf eFinancialCareers anzulegen. Werde gefunden von Recruitern, die Jobs besetzten, in denen jede und jeder willkommen ist.

Have a confidential story, tip, or comment you’d like to share? Contact: +44 7537 182250 (SMS, Whatsapp or voicemail). Telegram: @SarahButcher. Click here to fill in our anonymous form, or email editortips@efinancialcareers.com. Signal also available.

Bear with us if you leave a comment at the bottom of this article: all our comments are moderated by human beings. Sometimes these humans might be asleep, or away from their desks, so it may take a while for your comment to appear. Eventually it will – unless it’s offensive or libelous (in which case it won’t.)