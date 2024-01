Französische und deutsche Banker:innen fürchten mit Blick auf 2024 am wenigsten um ihre Jobs

Im Rahmen unserer „Bonus Expectations Survey” haben wir 2.000 Personen dazu befragt, ob sie es für wahrscheinlich halten, 2024 ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Die Antworten waren je nach Standort sehr unterschiedlich.

Der stark ausgeprägte Arbeitnehmerschutz in Kontinentaleuropa wirkt sich deutlich darauf aus, inwiefern Banker:innen um ihren Arbeitsplatz fürchten. So gaben nur 28 Prozent der befragten Banker:innen aus Paris an, dass sie Angst um ihren Arbeitsplatz haben – das liegt unter dem globalen Durchschnitt von 33 Prozent. In Frankfurt lag der Anteil sogar nur bei 16 Prozent. Ein Makro-Trader aus Frankfurt begründete sein Vertrauen in die Sicherheit seines Arbeitsplatzes ganz offen mit den „Arbeitsmarktgesetzen in Deutschland“.

Ganz anders sieht die Lage aus in London und New York (31 bzw. 32 Prozent fürchten um ihren Job). Getoppt wird das nur noch von der APAC-Region, die im Vergleich dazu quasi der Wilde Westen ist: 44 Prozent der Befragten in Hongkong sehen ihren Arbeitsplatz als unsicher an, in Singapur sind es 46 Prozent. Das sind hohe Werte, die weit über dem globalen Durchschnitt liegen und auf mehrere Faktoren zurückzuführen sind, etwa die Schwierigkeiten der Branche vor Ort und das große Fragezeichen im Hinblick auf China.

Eine Rolle bei der Jobunsicherheit in Asien spielt auch das Thema Altersdiskriminierung. Mehrere Befragte aus Hongkong und Singapur geben an, dass sie aufgrund dessen um ihren Job fürchten. Diese Aussage deckt sich mit unseren Zahlen. Während sich Angehörige der Finanzbranche im Alter von 26 bis 30 Jahren am sichersten fühlten, schwankten die anderen Altersgruppen zwischen 29 und 36 Prozent. In der Altersgruppe 50+ steigen die Befürchtungen um den Arbeitsplatz auf recht hohe 56 Prozent an.

Klicke hier, um ein Profil auf eFinancialCareers anzulegen. Werde gefunden von Recruitern, die Jobs besetzten, in denen jede und jeder willkommen ist.

Have a confidential story, tip, or comment you’d like to share? Contact: +44 7537 182250 (SMS, Whatsapp or voicemail). Telegram: @SarahButcher. Click here to fill in our anonymous form, or email editortips@efinancialcareers.com. Signal also available.

Bear with us if you leave a comment at the bottom of this article: all our comments are moderated by human beings. Sometimes these humans might be asleep, or away from their desks, so it may take a while for your comment to appear. Eventually it will – unless it’s offensive or libelous (in which case it won’t.)