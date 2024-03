Die eFinancialCareers-Umfrage zu Boni und Gehältern 2024: Jetzt mitmachen!

Wurde dir dein Bonus schon mitgeteilt? Wenn ja: Mach mit bei unserer Umfrage.

In den USA haben mittlerweile fast alle Banker:innen ihre 2023-er-Boni bekommen und viele von ihnen haben sich schon an unserer Umfrage beteiligt. Wenn du bei einer europäischen Bank bist und jetzt deinen Bonus erfahren hast, laden wir dich ein, unsere Umfrage jetzt auch auszufüllen.

Letztes Jahr hatten wir über 3.500 Teilnehmende aus unterschiedlichsten Banken, Positionen, Städten und Ländern. Und wir hoffen, dass es dieses Jahr noch mehr werden. Basierend auf den Angaben, die du (und andere) machen, erstellen wir dann unseren „Gehalts- & Bonus-Report“, der Ende des Monats erscheint. Der Report bringt Licht ins Dunkel der Vergütungslandschaft. Halte die Augen offen!

(Bitte fülle unsere Umfrage nur dann aus, wenn du deinen Bonus tatsächlich erhalten hast. Vielen Dank!)

