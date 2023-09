Wie du E-Mails so schreibst, dass sie von Banken-MDs gelesen werden

Wer in einer Bank arbeitet, bekommt eine Menge E-Mails. Ich bekomme an einem Arbeitstag 1.500 Mails, auch wenn ich im Urlaub bin.

Wenn dein Posteingang so aussieht wie meiner, bleibt keine Zeit für Sentimentalitäten. Für E-Mails, die nicht relevant scheinen, fehlt mir die Zeit.

Mithilfe der Outlook-Einstellungen wird mein Posteingang konsequent sortiert. Wenn ich eine Mail in cc bekomme, die auch an mehrere andere Personen geht, hat diese weniger Priorität. Wenn eine E-Mail nur an mich gerichtet ist, wird sie entsprechend mit einer höheren Priorität versehen. Wenn eine E-Mail von meinem Chef oder anderen MDs kommt, bekommt sie die höchste Priorität.

Wichtig ist der Betreff. Viele wissen nicht, wie man einen Betreff so formuliert, dass sie auch gelesen wird. Mit meiner jahrzehntelangen Banking-Tätigkeit und weil ich Mails an Leute schicke, die ebenso wenig Zeit haben wie ich, habe ich eine Technik entwickelt, die funktioniert.

Es ist ganz einfach: In den E-Mail-Betreff schreibst du den Namen des Empfängers. Entweder du belässt es dabei oder schreibst noch hinein, worüber du gern sprechen möchtest.

Dieser Trick ist im Banking recht verbreitet. Ich verwende ihn oft, und ich weiß, dass andere in der Branche ihn auch nutzen. Außerhalb des Bankings ist er weit weniger gebräuchlich.

Ich weiß nicht, weswegen es funktioniert – vielleicht weil es noch dringlicher wirkt, wenn sie den eigenen Namen im Betreff sehen. Wenn du dich auf eine Stelle bewirbst und es nicht machst, wird deine E-Mail mit ziemlicher Sicherheit nicht gelesen.

Miles Jackson ist ein Pseudonym

